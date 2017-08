The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT P4O XETR DE000A0HGQS8 PLAN OPTIK O.N. GER0 EQU EUR Y

CT CLIQ XETR DE000A0HHJR3 CLIQ DIGITAL AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT 2GB XETR DE000A0HL8N9 2G ENERGY AG GER0 EQU EUR Y

CT WEG1 XETR DE000A0HN4T3 WESTGRUND AG GER0 EQU EUR Y

CT IC8 XETR DE000A0HNF96 INCITY IMMOBILIEN O.N. GER0 EQU EUR Y

CT PNE3 XETR DE000A0JBPG2 PNE WIND AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT D6H XETR DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE INH. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT AR4 XETR DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ.OPP. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT N7G XETR DE000A0JKHC9 NANOGATE AG GER0 EQU EUR Y

CT I7N XETR DE000A0JL461 ITN NANOVATION GER0 EQU EUR Y

CT VBK XETR DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON GER0 EQU EUR Y

CT B7E XETR DE000A0JM2M1 BLUE CAP O.N. GER0 EQU EUR Y

CT M5Z XETR DE000A0JQ5U3 MANZ AG GER0 EQU EUR Y

CT XMY XETR DE000A0JRU67 MYBET HOLDING SE NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT M4N XETR DE000A0KD0F7 MUEHLHAN O.N. GER0 EQU EUR Y

CT V3S XETR DE000A0KEXC7 VECTRON SYSTEMS O.N. GER0 EQU EUR Y

CT H9Y XETR DE000A0KF6M8 HANSEYACHTS O.N. GER0 EQU EUR Y

CT M3B XETR DE000A0KF6S5 MIC AG GER0 EQU EUR Y

CT E7S XETR DE000A0KFKB3 ACCENTRO R.EST.AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT E8X XETR DE000A0KFKH0 ELEXXION AG GER0 EQU EUR Y

CT T5O XETR DE000A0KFRJ1 CYTOTOOLS O.N. GER0 EQU EUR Y

CT K1R XETR DE000A0KFUJ5 KROMI LOGISTIK INH. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT S4K XETR DE000A0KPMZ7 SHF COMMUNICAT.TECH. GER0 EQU EUR Y

CT NTG XETR DE000A0KPPR7 NABALTEC AG INH. GER0 EQU EUR Y