The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT ANO XETR DE0007788408 ALNO AG GER0 EQU EUR Y

CT 4DS XETR DE0007830572 DALDRUP+SOEHNE AG GER0 EQU EUR Y

CT IS8 XETR DE0007830788 IFA SYSTEMS AG GER0 EQU EUR Y

CT V6C XETR DE0007846867 VISCOM AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT KA8 XETR DE0007857476 KLASSIK RADIO AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT EFF XETR DE0008041005 DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MBK XETR DE0008148206 MERKUR BANK KGAA .O.N. GER0 EQU EUR Y

CT NBG6 XETR DE0008435967 NUERNBERGER BET.AG VNA GER0 EQU EUR Y

CT EV4 XETR DE0009147207 CONSTANTIN MEDIEN AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT PA8 XETR DE000A0B65S3 PAION O.N GER0 EQU EUR Y

CT A8A XETR DE000A0B9N37 JDC GROUP AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT NNS XETR DE000A0B9VV6 COREO AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT V3V XETR DE000A0BL849 VITA 34 AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT OSP2 XETR DE000A0BVU28 USU SOFTWARE AG GER0 EQU EUR Y

CT PS4 XETR DE000A0BVU93 PHOENIX SOLAR AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT FAM1 XETR DE000A0BVVK7 DT.CANNABIS AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MA1 XETR DE000A0D88T9 MAX21 AG GER0 EQU EUR Y

CT LNSX XETR DE000A0DPRE6 SIXT LEASING O.N. GER0 EQU EUR Y

CT VVV1 XETR DE000A0EKMG1 OEKOWORLD AG VZNA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ISH2 XETR DE000A0EPUH1 INTERSHOP COMM. GER0 EQU EUR Y

CT H5E XETR DE000A0EQ578 HELMA EIGENHEIMBAU AG GER0 EQU EUR Y

CT MBB XETR DE000A0ETBQ4 MBB SE O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MVV1 XETR DE000A0H52F5 MVV ENERGIE AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MF6 XETR DE000A0HGQF5 MAGFORCE AG GER0 EQU EUR Y