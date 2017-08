The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT PDA XETR DE0006967805 PRO DV AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT PWO XETR DE0006968001 PROGRESS-WERK OBERK. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT PBY XETR DE0006972508 PUBLITY AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT RTC XETR DE0007008906 REALTECH AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SLT XETR DE0007170300 SCHALTBAU HOLDING O.N GER0 EQU EUR Y

CT SIS XETR DE0007201907 FIRST SENSOR AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SHF XETR DE0007203705 SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SWA XETR DE0007229007 SCHLOSS WACHENHEIM AG O.N GER0 EQU EUR Y

CT STO3 XETR DE0007274136 STO SE+CO.KGAA VZO O.N. GER0 EQU EUR Y

CT YSN XETR DE0007276503 SECUNET SECURITY AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SPM XETR DE0007279507 SPL.MEDIEN AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT IVU XETR DE0007448508 IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT TLI XETR DE0007454902 TELES AG INFORM.TECHN. GER0 EQU EUR Y

CT TPE XETR DE0007461006 PVA TEPLA AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT TPN XETR DE0007499303 TRIPLAN AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT USE XETR DE0007551400 BEATE UHSE AG GER0 EQU EUR Y

CT UZU XETR DE0007551509 UZIN UTZ AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT F3C XETR DE0007568578 SFC ENERGY AG GER0 EQU EUR Y

CT GKS XETR DE0007571424 GK SOFTWARE O.N. GER0 EQU EUR Y

CT G6P XETR DE0007612103 GOING PUBLIC MEDIA AG GER0 EQU EUR Y

CT VIB3 XETR DE0007657231 VILLEROY + BOCH AG VZ GER0 EQU EUR Y

CT WUG XETR DE0007775207 WESTAG + GETALIT ST O.N. GER0 EQU EUR Y

CT WUG3 XETR DE0007775231 WESTAG + GETALIT VZO O.N. GER0 EQU EUR Y

CT VG1 XETR DE0007786303 VASCORY AG O.N. GER0 EQU EUR Y