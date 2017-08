The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT PCZ XETR DE0006223407 PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 GER0 EQU EUR Y

CT ITN XETR DE0006223605 INTERTAINMENT O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ARO XETR DE0006275001 ARCANDOR AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT O4B XETR DE0006286560 OVB HOLDING AG GER0 EQU EUR Y

CT KSB XETR DE0006292006 KSB AG O.N. ST GER0 EQU EUR Y

CT KSB3 XETR DE0006292030 KSB AG O.N. VZO GER0 EQU EUR Y

CT LPK XETR DE0006450000 LPKF LASER+ELECTRON. GER0 EQU EUR Y

CT LUS XETR DE0006459324 LANG+SCHWARZ AG NA GER0 EQU EUR Y

CT LEI XETR DE0006464506 LEIFHEIT AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ALG XETR DE0006569403 ALBIS LEASING AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT NN6 XETR DE0006577109 NANOREPRO AG GER0 EQU EUR Y

CT KWG XETR DE0006578008 KHD HUMBOLDT WEDAG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MUM XETR DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MED XETR DE0006595101 MEDICLIN AG GER0 EQU EUR Y

CT MDN XETR DE0006605009 MEDION AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MCE XETR DE0006618309 MEDICAL COLUMBUS O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MUB XETR DE0006627201 MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT VQT XETR DE0006636681 VA-Q-TEC AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MGN XETR DE0006637200 MOLOGEN AG GER0 EQU EUR Y

CT MWB XETR DE0006656101 MWB FAIRTRADE WPHDLSBK AG GER0 EQU EUR Y

CT NSU XETR DE0006757008 AUDI AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT PPA XETR DE0006924400 PA POWER AUTOM.AG GER0 EQU EUR Y

CT PZS XETR DE0006942808 SCHERZER U. CO. AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT NIII XETR DE0006946106 NIIIO FINANCE GROUP AG GER0 EQU EUR Y