The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT FEV XETR DE0005774103 FORTEC ELEKTRO. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT FRS XETR DE0005775803 FORIS AG GER0 EQU EUR Y

CT E4C XETR DE0005854343 ECOTEL COMMUNICATION AG GER0 EQU EUR Y

CT MSAG XETR DE0005855183 MS INDUSTRIE AG GER0 EQU EUR Y

CT IVX XETR DE0005859698 INVISION AG GER0 EQU EUR Y

CT IS7 XETR DE0005874846 INTICA SYSTEMS AG GER0 EQU EUR Y

CT GFK XETR DE0005875306 GFK SE O.N. GER0 EQU EUR Y

CT YOC XETR DE0005932735 YOC AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT OHB XETR DE0005936124 OHB SE O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MAN XETR DE0005937007 MAN SE ST O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MAN3 XETR DE0005937031 MAN SE VZO O.N. GER0 EQU EUR Y

CT HP3 XETR DE0006001902 RINGMETALL AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT HAW XETR DE0006042708 HAWESKO HOLDING AG SVG GER0 EQU EUR Y

CT MAK XETR DE0006044001 MATERNUS-KLI.AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT B8F XETR DE0006046113 BIOFRONTERA AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT HEZ XETR DE0006053101 PELIKAN AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT KBC XETR DE0006053952 KONTRON AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT HMU XETR DE0006061104 HMS BERGBAU AG GER0 EQU EUR Y

CT HBM XETR DE0006084403 HORNBACH BAUMARKT AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT HAE XETR DE0006190705 HAEMATO AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT CEA XETR DE0006201106 FRIWO AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT KU2 XETR DE0006204407 KUKA AG GER0 EQU EUR Y

CT C1V XETR DE0006204589 MVISE AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MLL XETR DE0006214687 MUELLER-DIE LILA LOGISTIK GER0 EQU EUR Y