The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT COM XETR DE0005428007 COMDIRECT BANK AG GER0 EQU EUR Y

CT VG8 XETR DE0005479307 VARENGOLD BANK AG GER0 EQU EUR Y

CT ISR XETR DE0005488100 ISRA VISION O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ULC XETR DE0005489561 UNITED LABELS O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MZX XETR DE0005492938 MASTERFLEX O.N. GER0 EQU EUR Y

CT EQS XETR DE0005494165 EQS GROUP AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT CUR XETR DE0005494538 CURASAN AG GER0 EQU EUR Y

CT HOC XETR DE0005495329 HOLIDAYCHECK GRP AG GER0 EQU EUR Y

CT GME XETR DE0005495626 GERATHERM O.N. GER0 EQU EUR Y

CT DAM XETR DE0005498901 DATA MODUL AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT DGR XETR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG GER0 EQU EUR Y

CT DIS XETR DE0005538607 DISKUS WERKE AG GER0 EQU EUR Y

CT PGN XETR DE0005558696 PARAGON AG GER0 EQU EUR Y

CT UBK XETR DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT DIE XETR DE0005580005 DIERIG HOLDING AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ESY XETR DE0005634000 EASY SOFTWARE AG GER0 EQU EUR Y

CT EDL XETR DE0005649503 EDEL AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT EIN3 XETR DE0005654933 EINHELL GERMANY VZO O.N. GER0 EQU EUR Y

CT EUZ XETR DE0005659700 ECKERT+ZIEGLER AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ELG XETR DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR AG GER0 EQU EUR Y

CT S4A XETR DE0005751986 SMT SCHARF AG GER0 EQU EUR Y

CT LSX XETR DE0005754402 LS TELCOM AG GER0 EQU EUR Y

CT SFO XETR DE0005758304 SOFTSHIP AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT IXX XETR DE0005759807 INIT INNOVATION O.N. GER0 EQU EUR Y