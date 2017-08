The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT HNL XETR DE0005157101 DR. HOENLE AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT UUU XETR DE0005167902 3U HOLDING AG GER0 EQU EUR Y

CT B5A XETR DE0005168108 BAUER AG GER0 EQU EUR Y

CT A5A XETR DE0005173306 ASKNET AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SUR XETR DE0005176903 SURTECO SE GER0 EQU EUR Y

CT SYT XETR DE0005178008 SOFTING AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT JFB XETR DE0005198907 J.F.BEHRENS AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ECK XETR DE0005199905 LUDW.BECK A.RATHAUSECK GER0 EQU EUR Y

CT BEZ XETR DE0005201602 BERENTZEN-GRP.AG GER0 EQU EUR Y

CT QB7 XETR DE0005202303 QUIRIN PRIVATBK O.N. GER0 EQU EUR Y

CT BNN XETR DE0005203947 B.R.A.I.N. NA GER0 EQU EUR Y

CT A6T XETR DE0005209589 ARTEC TECHNOLOGIES O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MBQ XETR DE0005218309 MOBOTIX AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT EBK XETR DE0005220008 ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON GER0 EQU EUR Y

CT NXU XETR DE0005220909 NEXUS AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT OBS XETR DE0005228779 ORBIS AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT BIJ XETR DE0005229504 BIJOU BRIGITTE O.N. GER0 EQU EUR Y

CT UMD XETR DE0005286108 UMT UTD MOB.TECHN.AG GER0 EQU EUR Y

CT HG1 XETR DE0005297204 HOMAG GROUP AG GER0 EQU EUR Y

CT EKT XETR DE0005313506 ENERGIEKONTOR O.N. GER0 EQU EUR Y

CT N2F XETR DE0005400667 NANOFOCUS O.N. GER0 EQU EUR Y

CT CSH XETR DE0005407100 CENIT AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT CEV XETR DE0005407506 CENTROTEC SUSTAINABLE O.N GER0 EQU EUR Y

CT VVV3 XETR DE0005408686 OEKOWORLD AG VZNA O.N. GER0 EQU EUR Y