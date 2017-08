The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT E2F XETR FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50 FRA0 EQU EUR Y

CT SZ1 XETR FR0010613471 SUEZ EO 4 FRA0 EQU EUR Y

CT FTE1 XETR US6840601065 ORANGE S.A. ADR EO 4 FRA0 EQU EUR Y

CT RNL1 XETR US7596734035 RENAU.UNSP.ARD 1/5 EO3,81 FRA0 EQU EUR Y

CT OM3X XETR IE00BD3RYZ16 ISHSIV-IS.OMX STOC.CAP.SK FSF0 EQU SEK Y

CT CCMR XETR GB00BVJF7G73 CO.CCBI RQFII MON.MK.A CH FYC0 EQU CNY Y

CT BOC1 XETR LU1306625283 BOCI CBK-S.S.EX.50A I.AYD FYC0 EQU CNY Y

CT A7A XETR DE0001218063 FINLAB AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT DTD2 XETR DE0001262152 B+S BANKSYSTEME AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT VIH XETR DE0002457512 VIB VERMOEGEN O.N. GER0 EQU EUR Y

CT B8A XETR DE0002605557 BAVARIA INDS GRP O.N. GER0 EQU EUR Y

CT AAQ XETR DE0005066609 AAP IMPLANTATE AG GER0 EQU EUR Y

CT AEI XETR DE0005086300 ALLGEIER SE O.N. GER0 EQU EUR Y

CT BWB XETR DE0005088108 BAADER BANK AG GER0 EQU EUR Y

CT BSL XETR DE0005102008 BASLER AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT AOF XETR DE0005104400 ATOSS SOFTWARE AG GER0 EQU EUR Y

CT SYZ XETR DE0005104806 SYZYGY AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT A1OS XETR DE0005110001 ALL FOR ONE STEEB AG GER0 EQU EUR Y

CT TGT XETR DE0005118806 11 88 0 SOLUTIONS AG GER0 EQU EUR Y

CT QSC XETR DE0005137004 QSC AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SZZ XETR DE0005141907 SINNERSCHRADER O.N. GER0 EQU EUR Y

CT DEX XETR DE0005146807 DELTICOM AG GER0 EQU EUR Y

CT GGS XETR DE0005156004 GIGASET AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SCE XETR DE0005156236 SCHWEIZER ELECTR. NA O.N. GER0 EQU EUR Y