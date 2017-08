The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT LOR XETR FR0000120321 OREAL (L') INH. EO 0,2 FRA0 EQU EUR Y

CT VAC XETR FR0000120354 VALLOUREC EO 2 FRA0 EQU EUR Y

CT ACR XETR FR0000120404 ACCOR SA INH. EO 3 FRA0 EQU EUR Y

CT BYG XETR FR0000120503 BOUYGUES SA INH. EO 1 FRA0 EQU EUR Y

CT SNW XETR FR0000120578 SANOFI SA INHABER EO 2 FRA0 EQU EUR Y

CT AXA XETR FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 FRA0 EQU EUR Y

CT BSN XETR FR0000120644 DANONE S.A. EO -,25 FRA0 EQU EUR Y

CT MOH XETR FR0000121014 LVMH EO 0,3 FRA0 EQU EUR Y

CT MCH XETR FR0000121261 MICHELIN NOM. EO 2 FRA0 EQU EUR Y

CT PPX XETR FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4 FRA0 EQU EUR Y

CT PEU XETR FR0000121501 PEUGEOT SA EO 1 FRA0 EQU EUR Y

CT SND XETR FR0000121972 SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 FRA0 EQU EUR Y

CT VVD XETR FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 FRA0 EQU EUR Y

CT UBL XETR FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 FRA0 EQU EUR Y

CT GOB XETR FR0000125007 ST GOBAIN EO 4 FRA0 EQU EUR Y

CT SQU XETR FR0000125486 VINCI S.A. INH. EO 2,50 FRA0 EQU EUR Y

CT VVU XETR FR0000127771 VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 FRA0 EQU EUR Y

CT SGE XETR FR0000130809 STE GENERALE INH. EO 1,25 FRA0 EQU EUR Y

CT BNP XETR FR0000131104 BNP PARIBAS INH. EO 2 FRA0 EQU EUR Y

CT RNL XETR FR0000131906 RENAULT INH. EO 3,81 FRA0 EQU EUR Y

CT FTE XETR FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 FRA0 EQU EUR Y

CT AYJ XETR FR0004056851 VALNEVA SE EO -,15 FRA0 EQU EUR Y

CT GZF XETR FR0010208488 ENGIE S.A. INH. EO 1 FRA0 EQU EUR Y

CT AOMD XETR FR0010220475 ALSTOM S.A. INH. EO 7 FRA0 EQU EUR Y