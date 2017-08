The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT E571 XETR LU1275254800 C-CBK 10Y US-T.FU.S.T.E.I FONA EQU EUR Y

CT E572 XETR LU1275255286 C-CBK US-T.BD FUT.S.T.E.I FONA EQU EUR Y

CT E573 XETR LU1275255369 C-CBK US-T.BD FU.D.SH.T.I FONA EQU EUR Y

CT LYXC XETR LU1287023003 MUL-LX.EUROM.5-7Y I.G.CEO FONA EQU EUR Y

CT LYXD XETR LU1287023185 MUL-LX.EUROM.7-10Y I.G.CE FONA EQU EUR Y

CT LYXF XETR LU1287023268 MUL-LYX.EUROM.15+Y I.G.CE FONA EQU EUR Y

CT LYXA XETR LU1287023342 MUL-LYX.EUROMTS HRM.-WCEO FONA EQU EUR Y

CT UEFS XETR LU1324516050 UBS-BB.DL EM.S.UETF ADDL FONA EQU EUR Y

CT FRCK XETR LU1324516308 UBS-BB.DL.EMS.UETF AAEO FONA EQU EUR Y

CT ECBC XETR LU1372156916 SI U-UC TH.REU.B.E.C.BD D FONA EQU EUR Y

CT EUIN XETR LU1390062245 MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX.CEO FONA EQU EUR Y

CT UINF XETR LU1390062831 MUL-LYX.DL 10Y I.EX.UECDL FONA EQU EUR Y

CT XUTE XETR LU1399300455 DB X-T.II-IB.DL TR.(DR)2D FONA EQU EUR Y

CT ALQD XETR LU1409136006 D.X.II IB.D.A.EX-J.C.B.1D FONA EQU EUR Y

CT TIUP XETR LU1452600270 MUL-LYX.US TIPS (DR) DDL FONA EQU EUR Y

CT UIMB XETR LU1459802754 UBS-B.B.TIP10+UETF ADDL FONA EQU EUR Y

CT GOMA XETR LU1481200217 BNPPE.-BA.E.GO.ILAM UECEO FONA EQU EUR Y

CT JBEM XETR LU1481202692 BNPPE.-JPM GBI EMU UETFCE FONA EQU EUR Y

CT ELQC XETR LU1481202775 BNPPE.-M.IB.EO L.C.UETFCE FONA EQU EUR Y

CT UIMC XETR LU1484799769 UBS-BBMSCIEALCSUETF ADEO FONA EQU EUR Y

CT XCA XETR FR0000045072 CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 FRA0 EQU EUR Y

CT AIL XETR FR0000120073 AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 FRA0 EQU EUR Y

CT CAR XETR FR0000120172 CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 FRA0 EQU EUR Y

CT TOTB XETR FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50 FRA0 EQU EUR Y