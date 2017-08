The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT UEFZ XETR LU0879399441 UBS-E.SBI F.AAA-BBB5-10AD FONA EQU EUR Y

CT XG7S XETR LU0908508731 DB X-TR.II GL G.BD U.E.5C FONA EQU EUR Y

CT XGIU XETR LU0908508814 DBXTII-G.I.L.B.UETF(DR)5C FONA EQU EUR Y

CT XYP1 XETR LU0925589839 DBXT.II-EGBYP1-3UETFDR 1C FONA EQU EUR Y

CT XBAG XETR LU0942970103 DB X-TR.II BA.G.AGG.BD 1D FONA EQU EUR Y

CT XBAE XETR LU0942970798 DB X-TR.II BA.G.AGG.BD 5C FONA EQU EUR Y

CT XHYP XETR LU0952581402 DB X-T.II-IB.S.E.Y.P.2C FONA EQU EUR Y

CT XJSE XETR LU0952581584 DBXT.II J.G.B.UETF(DR) 1C FONA EQU EUR Y

CT XYPD XETR LU0962071741 DB X-T.II-IB.S.E.Y.P.1D FONA EQU EUR Y

CT XGII XETR LU0962078753 DBXTII-G.I.L.B.UETF(DR)1D FONA EQU EUR Y

CT XBCD XETR LU0962081203 DB X-TR.II-IB.G.C.T.1D FONA EQU EUR Y

CT XBAI XETR LU0975326215 DBX-TRII-IB.S.EOZ.AAA 1D FONA EQU EUR Y

CT XY1D XETR LU0975334821 DBXT.II-EGBYP1-3UETFDR 1D FONA EQU EUR Y

CT UEF6 XETR LU1048314196 UBS-BBEALC1-5Y.UETF AEO FONA EQU EUR Y

CT UEF7 XETR LU1048314949 UBS-BBUSLC1-5YUETF ADL FONA EQU EUR Y

CT UEF8 XETR LU1048315243 UBS-BBUSLC1-5YUETF AEOH FONA EQU EUR Y

CT UEF9 XETR LU1048316647 UBS-B.B.US L.C.UETF ADL FONA EQU EUR Y

CT UEF0 XETR LU1048317025 UBS-B.B.US L.C.UETF AEOH FONA EQU EUR Y

CT CGB XETR LU1094612022 DB X-TR.II H.CSI C.S.B.1D FONA EQU EUR Y

CT XHY1 XETR LU1109939865 DBX-TRII-IB.EO HYBD 1-31D FONA EQU EUR Y

CT XHYG XETR LU1109942653 DBXTII-EUR HYCBUETF(DR)1D FONA EQU EUR Y

CT XHYA XETR LU1109943388 DBXTII-EUR HYCBUETF(DR)1C FONA EQU EUR Y

CT ECBD XETR LU1199448058 SI UC.-UC TH.R.B.E.C.B.UE FONA EQU EUR Y

CT E570 XETR LU1275254636 C-CBK 10Y US-T.FUT.TR E.I FONA EQU EUR Y