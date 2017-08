The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT C543 XETR LU0488317537 C.I.E.G.C.C.7-10T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT C540 XETR LU0488317610 C.-IB.E.G.C.C.O.T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT XCS2 XETR LU0494592974 DBXT.II-A.G.B.UETF(DR) 1C FONA EQU EUR Y

CT 5X60 XETR LU0508799334 C.S.-COM.BU.-FU.T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT XY4P XETR LU0524480265 DB X-T.II-IB.S.E.Y.P.1C FONA EQU EUR Y

CT 5X61 XETR LU0530118024 C.S.-COM.B.-F.L.T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT 5X62 XETR LU0530119774 COMS.-CO.B.-F.S.T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT 5X63 XETR LU0530124006 C.-CO.BU.-F.D.S.T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT XBO1 XETR LU0613540185 DBX-TRII-MTS E.B.I.BTP 1D FONA EQU EUR Y

CT XBO2 XETR LU0613540268 DBX-TRII-MTS E.B.I.BOT 1C FONA EQU EUR Y

CT XBO3 XETR LU0613540698 DBX-TRII-MTS E.B.I.AGG 1D FONA EQU EUR Y

CT XGN5 XETR LU0613540854 DB X-TII-IB.G.3-5 1DEO FONA EQU EUR Y

CT X03B XETR LU0614173549 DBXTR.II-E.G.B.1-3(DR)1D FONA EQU EUR Y

CT X03C XETR LU0614173895 DBXTR.II-E.G.B.3-5(DR)1D FONA EQU EUR Y

CT X03G XETR LU0643975161 DBXTII-G.G.B.UETF(DR) 1C FONA EQU EUR Y

CT X03F XETR LU0643975591 DBXTR.II-EUROZ.G.B.(DR)1D FONA EQU EUR Y

CT XGVD XETR LU0690964092 DB X-TR.II GLG.BDU.E.1DEO FONA EQU EUR Y

CT UEFF XETR LU0721552544 UBS-BB.US1-3YTB.UETF ADL FONA EQU EUR Y

CT UEFI XETR LU0721552973 UBS-BB.US710Y.TBUETF ADL FONA EQU EUR Y

CT UEFL XETR LU0721553351 UBS-ETF-MK.IB.EO G.1-3AEO FONA EQU EUR Y

CT UEFR XETR LU0721553864 UBS-ETF-M.IB.EO LIQ.C.AEO FONA EQU EUR Y

CT XG71 XETR LU0730820569 DB X-TII-IB.G.7-10 1DE FONA EQU EUR Y

CT XLIQ XETR LU0820950128 DBX-TRII-IB.EO L.CV.U.1C FONA EQU EUR Y

CT UEFY XETR LU0879397742 UBS-E.-SBI F.AAA-BBB1-5AD FONA EQU EUR Y