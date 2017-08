The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT XUTD XETR LU0429459356 DB X-T.II-IB.DL TR.(DR)1D FONA EQU EUR Y

CT D5BF XETR LU0429459513 DB X-T.IIUS TR.I.-L.DR 1C FONA EQU EUR Y

CT X500 XETR LU0444605645 C-IBO.E.L.S.D.O.T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT X501 XETR LU0444605728 C-I.E.L.S.D.3M-1T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT X502 XETR LU0444605991 C.IB.E.L.S.D.1-3T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT X503 XETR LU0444606023 C.-I.E.L.S.D.3-5T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT X504 XETR LU0444606296 C.-I.E.L.S.D.5-7T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT X505 XETR LU0444606379 C-I.E.L.S.D.7-10T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT X507 XETR LU0444606452 C.I.E.L.S.D10-15T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT X508 XETR LU0444606536 C.IB.E.L.S.D.15+T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT X509 XETR LU0444606619 C.IB.E.L.S.D.25+T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT 8520 XETR LU0444606700 C.I.E.S.G.C.3M-2T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT 8521 XETR LU0444606882 C.IB.E.S.G.C.1-5T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT 8522 XETR LU0444606965 C.I.E.S.G.C.5-10T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT 8523 XETR LU0444607005 C.IB.E.S.G.C.10+T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT 8530 XETR LU0444607187 C.-IB.E.S.I-L.E-I.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT D5BB XETR LU0468896575 DBXTII-G.G.B.UETF(DR) 1D FONA EQU EUR Y

CT D5BC XETR LU0468897110 DBXT2-G.G.B.1-3UETF(DR)1D FONA EQU EUR Y

CT D5BG XETR LU0478205379 DBXTII-EUR C.B.UETF DR 1C FONA EQU EUR Y

CT XB4N XETR LU0484968655 DBXT.II-EUR C.B.E.F.DR IC FONA EQU EUR Y

CT XB4F XETR LU0484968812 DBXTII-ESG ECB.UETF(DR)1C FONA EQU EUR Y

CT XBAT XETR LU0484969463 DBX-TRII-IB.S.EOZ.AAA 1C FONA EQU EUR Y

CT C541 XETR LU0488317370 C.-I.E.G.C.C.3-5T.U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT C542 XETR LU0488317453 C.-I.E.G.C.C.5-7T.U.ETF I FONA EQU EUR Y