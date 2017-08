The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT DBXN XETR LU0290355717 DBXTR.II-EUROZ.G.B.(DR)1C FONA EQU EUR Y

CT DBXP XETR LU0290356871 DBXTR.II-E.G.B.1-3(DR)1C FONA EQU EUR Y

CT DBXQ XETR LU0290356954 DBXTR.II-E.G.B.3-5(DR)1C FONA EQU EUR Y

CT DBXR XETR LU0290357176 DBXTR.II-EGB.5-7 UE(DR)1C FONA EQU EUR Y

CT DBXB XETR LU0290357259 DBXT.II-EGB.7-10 UE(DR)1C FONA EQU EUR Y

CT DBXC XETR LU0290357333 DBXT.II-E.G.B.10-15(DR)1C FONA EQU EUR Y

CT DBXF XETR LU0290357507 DBXTR.II-E.G.B.15+(DR) 1C FONA EQU EUR Y

CT DBXG XETR LU0290357846 DBXTR.II-E.G.B.25+(DR) 1C FONA EQU EUR Y

CT DBXH XETR LU0290357929 DBXTII-G.I.L.B.UETF(DR)1C FONA EQU EUR Y

CT DBXK XETR LU0290358224 DBXTRII-EILB.U.ETF(DR) 1C FONA EQU EUR Y

CT DBXT XETR LU0290358497 DB X-TR.II-EONIA 1C FONA EQU EUR Y

CT DXSQ XETR LU0290358653 DB X-TR.II-ITR.EU. 1C FONA EQU EUR Y

CT DBXM XETR LU0290359032 DB X-TR.II-ITR.CR. 1C FONA EQU EUR Y

CT DXST XETR LU0321462870 DB X-TR.II-ITR.CR.S.D.1C FONA EQU EUR Y

CT DXSU XETR LU0321462953 DBXTR.II-E.M.L.E.BD 1CEOH FONA EQU EUR Y

CT DXSV XETR LU0321463258 DB X-T.II-S.I.EO S.E.D.1C FONA EQU EUR Y

CT DXSW XETR LU0321463506 DB X-TR.II-IB.G.C.T.1C FONA EQU EUR Y

CT DXS1 XETR LU0321464652 DB X-TR.II-STG CASH 1D FONA EQU EUR Y

CT DXSZ XETR LU0321465469 DB X-TR.II-FED FDS. 1C FONA EQU EUR Y

CT DX22 XETR LU0335044896 DB X-TR.II-EONIA 1D FONA EQU EUR Y

CT C100 XETR LU0378437684 C.S.-COM.EON.I.TR U.ETF I FONA EQU EUR Y

CT C101 XETR LU0378437767 CS-COBA-FED-FUND IU ETF I FONA EQU EUR Y

CT DBZB XETR LU0378818131 DB X-TR.II GL G.BD U.E.1C FONA EQU EUR Y

CT D5BE XETR LU0429458895 DB X-T.II-IB.DLT.1-3ETF1C FONA EQU EUR Y