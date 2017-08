The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT IS05 XETR IE00BSKRJX20 ISHSIV-EO G.BD 20YT.D.EOD FONA EQU EUR Y

CT IS04 XETR IE00BSKRJZ44 ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D FONA EQU EUR Y

CT IS06 XETR IE00BSKRK281 ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD FONA EQU EUR Y

CT QDVQ XETR IE00BYM31M36 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD FONA EQU EUR Y

CT XDEP XETR IE00BYPHT736 DB-XTR.IBOX.E.CO.Y.P.1D FONA EQU EUR Y

CT SPP3 XETR IE00BYSZ5R67 SPDR B.3-5 Y.US TRE.B.ETF FONA EQU EUR Y

CT SPP5 XETR IE00BYSZ5S74 SPDR B.5-7 Y.US TRE.B.ETF FONA EQU EUR Y

CT SPP7 XETR IE00BYSZ5T81 SPDR B.7-10Y.US TRE.B.ETF FONA EQU EUR Y

CT SPPX XETR IE00BYSZ5V04 SPDR B.10+ Y.US TRE.B.ETF FONA EQU EUR Y

CT SPPI XETR IE00BYSZ5W11 SPDR E.I-B.3-7 Y.EU.CO.BD FONA EQU EUR Y

CT SPPL XETR IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD FONA EQU EUR Y

CT SYB6 XETR IE00BYSZ5Y35 SPDR BARCL.5-7 Y.EO GV.BD FONA EQU EUR Y

CT SYB7 XETR IE00BYSZ5Z42 SPDR BARCL.5-10Y.EO GV.BD FONA EQU EUR Y

CT SYBV XETR IE00BYSZ6062 SPDR BARCL.10+ Y.EO GV.BD FONA EQU EUR Y

CT XESQ XETR IE00BYTRMY76 DB-XTR.IBOXX EU.SO.Q.W.1D FONA EQU EUR Y

CT SYBR XETR IE00BYV12Y75 SPDR E.I-B.3-10Y.US CO.BD FONA EQU EUR Y

CT TRKY XETR IE00BYVJW411 LAM ALT.ZYFIN T.SV.BD DLA FONA EQU EUR Y

CT GNT1 XETR IE00BYZ5HD97 LAM SUN GL.ZYFIN I.SEB DL FONA EQU EUR Y

CT QDVL XETR IE00BYZTVV78 ISHSII-EOCB SRI 0-3YR EOD FONA EQU EUR Y

CT XDGU XETR IE00BZ036H21 CFS-DBX.UCB.UETF(DR) 1DDL FONA EQU EUR Y

CT XDGE XETR IE00BZ036J45 CFS-DBX.UCB.UETF(DR)2DEOH FONA EQU EUR Y

CT SYBN XETR IE00BZ0G8860 SPDR B.10+Y.US COR.BD ETF FONA EQU EUR Y

CT SYBY XETR IE00BZ0G8977 SPDR BARCL.US TIPS ETF FONA EQU EUR Y

CT QDVP XETR IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD FONA EQU EUR Y