The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT IS0M XETR IE00B7LW6Y90 ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D FONA EQU EUR Y

CT SYBI XETR IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. FONA EQU EUR Y

CT IS0Z XETR IE00B87G8S03 ISHSVI-G.AAA-AA G.B.DL D FONA EQU EUR Y

CT IS3B XETR IE00B87RLX93 ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD FONA EQU EUR Y

CT SYBK XETR IE00B99FL386 SPDR B.0-5 Y.US H.Y.B.ETF FONA EQU EUR Y

CT IS3C XETR IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS FONA EQU EUR Y

CT IBCQ XETR IE00B9M6SJ31 ISHSVI-G.C.BD EO H DIST FONA EQU EUR Y

CT SYBW XETR IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF FONA EQU EUR Y

CT SYBD XETR IE00BC7GZW19 SPDR B.0-3 Y.EUR.CO.B.ETF FONA EQU EUR Y

CT SYBF XETR IE00BC7GZX26 SPDR B.0-3 Y.US COR.B.ETF FONA EQU EUR Y

CT SYBQ XETR IE00BCBJF711 SSGA SP.E.EU.II-EO S.L.V. FONA EQU EUR Y

CT IS3F XETR IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD FONA EQU EUR Y

CT IS3J XETR IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD FONA EQU EUR Y

CT IS3K XETR IE00BCRY6003 ISHSIV-DL S.D.H.Y.BD DL D FONA EQU EUR Y

CT IS3L XETR IE00BCRY6227 ISHSIV-DL ULTRASH.BD DL D FONA EQU EUR Y

CT IS3M XETR IE00BCRY6557 ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD FONA EQU EUR Y

CT FAHY XETR IE00BD0Q9673 P.SHS US H.Y.FAL.ANG.ETF FONA EQU EUR Y

CT XQUA XETR IE00BD4DX952 DB-XTR.IBOXX EM.SO.Q.W.1D FONA EQU EUR Y

CT SXRH XETR IE00BDQYWQ65 ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF FONA EQU EUR Y

CT SXRF XETR IE00BDQZ5152 ISHSIII-IS.INT.CR.BD U.E. FONA EQU EUR Y

CT EM1C XETR IE00BDS67326 VANECK JPM EM LCB ETF ADL FONA EQU EUR Y

CT ZPRC XETR IE00BNH72088 SSGA S.E.E.II-S.TR G.C.BD FONA EQU EUR Y

CT ZPR5 XETR IE00BP46NG52 SSGA SP.E.EU.II-B.ML0-5Y. FONA EQU EUR Y

CT SYB4 XETR IE00BS7K8821 S.S.E.E.II-B.3-5 Y.E.G.B. FONA EQU EUR Y