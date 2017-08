The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT SYBM XETR IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF FONA EQU EUR Y

CT SYBS XETR IE00B4694Z11 SPDR BAR.STER.COR.BD ETF FONA EQU EUR Y

CT EUNR XETR IE00B4L5ZG21 ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS FONA EQU EUR Y

CT EUNS XETR IE00B4L5ZY03 ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD FONA EQU EUR Y

CT EUNT XETR IE00B4L60045 ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD FONA EQU EUR Y

CT IS0R XETR IE00B4PY7Y77 ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS FONA EQU EUR Y

CT EUN9 XETR IE00B4WXJG34 ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS FONA EQU EUR Y

CT EUN8 XETR IE00B4WXJH41 ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD FONA EQU EUR Y

CT EUNH XETR IE00B4WXJJ64 ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS FONA EQU EUR Y

CT IUSP XETR IE00B5M4WH52 ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD FONA EQU EUR Y

CT IS0L XETR IE00B5V94313 ISV GER.GOV.BD U.ETF EOD FONA EQU EUR Y

CT EUNW XETR IE00B66F4759 IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD FONA EQU EUR Y

CT IS0S XETR IE00B6QGFW01 ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLD FONA EQU EUR Y

CT IS0Q XETR IE00B6TLBW47 ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD FONA EQU EUR Y

CT IS0Y XETR IE00B6X2VY59 ISV-E.C.B.I.R.H.U.ETF EOD FONA EQU EUR Y

CT SYB3 XETR IE00B6YX5F63 SPDR B.1-3 Y.EO GO.BD ETF FONA EQU EUR Y

CT SYB5 XETR IE00B6YX5K17 SPDR BAR.1-5 YEA.GILT ETF FONA EQU EUR Y

CT SYBL XETR IE00B6YX5L24 SPDR BAR.15+ YEA.GILT ETF FONA EQU EUR Y

CT SYBJ XETR IE00B6YX5M31 SPDR BARC.EO HI.YI.BD ETF FONA EQU EUR Y

CT IBC9 XETR IE00B74DQ490 IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD FONA EQU EUR Y

CT SYBX XETR IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD FONA EQU EUR Y

CT IS0X XETR IE00B7J7TB45 IS GBL CORP BD U.ETF DLD FONA EQU EUR Y

CT SYBE XETR IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF FONA EQU EUR Y

CT IS0K XETR IE00B7LGZ558 ISV FRAN.GOV.BD U.ETF EOD FONA EQU EUR Y