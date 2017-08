The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT IBCL XETR IE00B1FZS913 ISHSII EO G.BD15-30YR EOD FONA EQU EUR Y

CT IUST XETR IE00B1FZSC47 ISHSII-DL TIPS DL ACC FONA EQU EUR Y

CT IUS7 XETR IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS FONA EQU EUR Y

CT IUS5 XETR IE00B3B8PX14 ISHSIII-G.I.L.GOV.B.DLACC FONA EQU EUR Y

CT IUS6 XETR IE00B3B8Q275 ISHSIII-EO COV.BD EO DIS FONA EQU EUR Y

CT PJEU XETR IE00B3BPCH51 P.SHS EO.MTS CA.3MO.U.ETF FONA EQU EUR Y

CT EUN4 XETR IE00B3DKXQ41 ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS FONA EQU EUR Y

CT EUN3 XETR IE00B3F81K65 ISHSIII-GL.GOV.BD DL DIS FONA EQU EUR Y

CT EUN5 XETR IE00B3F81R35 ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS FONA EQU EUR Y

CT EUN6 XETR IE00B3FH7618 ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD FONA EQU EUR Y

CT SYBB XETR IE00B3S5XW04 SPDR BARC.EO.GOV.BD ETF FONA EQU EUR Y

CT SYBC XETR IE00B3T9LM79 SPDR BARC.EO COR.BD ETF FONA EQU EUR Y

CT SXRN XETR IE00B3VTMJ91 ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC FONA EQU EUR Y

CT SXRP XETR IE00B3VTML14 ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC FONA EQU EUR Y

CT SXRQ XETR IE00B3VTN290 ISHSVII-EOGB.7-10YR EOACC FONA EQU EUR Y

CT SYB1 XETR IE00B3VY0M37 SPDR B.C.US COR.BOND ETF FONA EQU EUR Y

CT SYBG XETR IE00B3W74078 SPDR BARCLAYS UK GILT ETF FONA EQU EUR Y

CT XS7W XETR IE00B3Y8D011 DB X-TR.PTF.INC.U.E.1D EO FONA EQU EUR Y

CT D3V3 XETR IE00B3Z66S39 CFS-DB-X-TR.EUR LIQ.COR. FONA EQU EUR Y

CT SYBA XETR IE00B41RYL63 SPDR BAR.EO AGG.BOND ETF FONA EQU EUR Y

CT IS0P XETR IE00B428Z604 ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D FONA EQU EUR Y

CT EUNX XETR IE00B44CGS96 ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS FONA EQU EUR Y

CT SYBT XETR IE00B44CND37 SPDR BARCL.US TRE.BD ETF FONA EQU EUR Y

CT SYBU XETR IE00B459R192 SPDR BARCL.US AGG.BD ETF FONA EQU EUR Y