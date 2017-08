The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT LYQS XETR FR0010967323 L.IBOXX DL L.E.M.S.UETF A FONA EQU EUR Y

CT LYQY XETR FR0010975771 LYX.BOFAML EO HYXFB.U.ETF FONA EQU EUR Y

CT AFIX XETR FR0011020940 AMUNDI ETF EO CO.X.FI.IB. FONA EQU EUR Y

CT AFIN XETR FR0011020957 AMUNDI ETF EO COR.FIN.IB. FONA EQU EUR Y

CT LYMI XETR FR0011023654 LYX.DAIL.LEVER.BUND U.ETF FONA EQU EUR Y

CT LYS4 XETR FR0011146315 L.E.HRMWGB.1-3Y(DR)UETF C FONA EQU EUR Y

CT LYS5 XETR FR0011146349 L.E.HRMWGB.3-5Y(DR)U.ETF FONA EQU EUR Y

CT LYS6 XETR FR0011146356 L.EHRMWGB5-7Y(DR)UETF CEO FONA EQU EUR Y

CT AHYE XETR FR0011494822 AMUNDI ETF EO HYLB IBOXX FONA EQU EUR Y

CT X13G XETR FR0011807015 AM.ETF GB LR E.IG 1-3 C FONA EQU EUR Y

CT FRNE XETR FR0012005734 AMUNDI ETF FR E.COR.1-3 C FONA EQU EUR Y

CT DU13 XETR FR0012283398 L.IBOXX GE.1-3Y(DR)UETF C FONA EQU EUR Y

CT NK4L XETR FR0012386696 LY.BAR.F.R.E.0-7YUETF CEO FONA EQU EUR Y

CT FRNU XETR FR0012647451 AMUNDI ETF FR DL CORP.C FONA EQU EUR Y

CT CAB3 XETR FR0012951044 AMUNDI ETF BBB EO C.I.GR. FONA EQU EUR Y

CT FRNH XETR FR0013141462 AMUNDI ETF FR DL CORP.EOH FONA EQU EUR Y

CT IBCS XETR IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD FONA EQU EUR Y

CT IBCD XETR IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD FONA EQU EUR Y

CT IBCI XETR IE00B0M62X26 IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA FONA EQU EUR Y

CT IBCA XETR IE00B14X4Q57 IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD FONA EQU EUR Y

CT IUSU XETR IE00B14X4S71 IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD FONA EQU EUR Y

CT IBCN XETR IE00B1FZS681 ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS FONA EQU EUR Y

CT IUSM XETR IE00B1FZS798 ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS FONA EQU EUR Y

CT IBCM XETR IE00B1FZS806 ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD FONA EQU EUR Y