The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT ELFD XETR DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF FONA EQU EUR Y

CT LYQ1 XETR FR0010028860 L.EUROMTS AMIG(DR)UETF EO FONA EQU EUR Y

CT LYQ3 XETR FR0010037234 LYX.E.3-5Y IG(DR)UETF EO FONA EQU EUR Y

CT LYQ6 XETR FR0010037242 L.EU.10-15Y IG(DR)UETF EO FONA EQU EUR Y

CT LYQ7 XETR FR0010174292 L.EUROMTS I.L.I.G(DR)UETF FONA EQU EUR Y

CT LYQ2 XETR FR0010222224 LY.EUR.1-3Y I.G.(DR)U.ETF FONA EQU EUR Y

CT LRX2 XETR FR0010481127 LYX.EUROMTS CO.BD A.U.ETF FONA EQU EUR Y

CT L8I3 XETR FR0010510800 LYXOR EURO CASH UCITS ETF FONA EQU EUR Y

CT LYQJ XETR FR0010737544 LYXOR EURO C.BD U.ETF CEO FONA EQU EUR Y

CT 18MT XETR FR0010754119 AMUNDI ETF EURO CRPS FONA EQU EUR Y

CT 18MU XETR FR0010754127 AMUNDI ETF EO INFLATION FONA EQU EUR Y

CT 18MX XETR FR0010754135 AM.ETF G.BD EMTS B.IG 1-3 FONA EQU EUR Y

CT 18MW XETR FR0010754143 A.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15 FONA EQU EUR Y

CT 18MY XETR FR0010754168 AM.ETF G.BD EMTS B.IG 3-5 FONA EQU EUR Y

CT 18MZ XETR FR0010754176 AM.ETF G.BD EMTS B.IG 5-7 FONA EQU EUR Y

CT 18M0 XETR FR0010754184 A.ETF G.BD EMTS B.IG 7-10 FONA EQU EUR Y

CT 18MV XETR FR0010754192 AM.ETF G.B.EOMTS B.I.G. FONA EQU EUR Y

CT 18M1 XETR FR0010754200 AMU.ETF CASH 3 M.EOM.I.G. FONA EQU EUR Y

CT LYPJ XETR FR0010814236 LYX.E.C.BD X FI.U.ETF CEO FONA EQU EUR Y

CT 540P XETR FR0010821850 AM.ETF SH.GV.BD EOM.B.I.G FONA EQU EUR Y

CT 540Q XETR FR0010823385 A.ETF S.G.B.E.B.I.G 10-15 FONA EQU EUR Y

CT LYQK XETR FR0010869578 LYX.D.DOU.SH.BUND U.ETF A FONA EQU EUR Y

CT KX1G XETR FR0010892190 AM.ETF GO.BD L.R.EOM.I.G. FONA EQU EUR Y

CT DE5A XETR FR0010930636 AM.ETF GO.BD H.R.EOM.I.G. FONA EQU EUR Y