Die ausgestellten Kühlgeräte mit korrosionsbeständigen Edelstahlhauben und die robusten Signalgeräte in hohen IP-Schutzarten widerstehen auch den schwierigsten Umgebungsbedingungen. Damit eignen sie sich optimal für den Einsatz in der Verarbeitung von Flüssigkeiten sowie in Produktionsanlagen mit hohem Reinigungsbedarf. Das zeigt auch ein Demo-Messemodell mit einem NEMA-Kühlgerät, einem Luft-/Wasser-Wärmetauscher inklusive Strahlwassertest, einem Dachkühlgerät DTT mit Strahlwasserhaube und Filterlüftern in Edelstahlverkleidung. "Die Produktion von Lebensmitteln stellt hohe Anforderungen an die eingesetzte Technik. Unsere effiziente, zuverlässige und widerstandsfähige Kühl- und Signaltechnologie gewährleistet maximale Maschinenverfügbarkeit in den schnell getakteten und hochdynamischen Prozessen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie - von der Rohstoffverarbeitung über die Herstellung und Qualitätskontrolle bis hin zur Verpackung", erklärt Annarita Amadei, Industry Group Manager Food and Beverage bei Pfannenberg. IoT-fähige Komplettlösung Für Unternehmen, die ihre Produktion fit für Industrie 4.0 machen und gleichzeitig die Maschinenverfügbarkeit erhöhen wollen, eignen sich die ausgestellten, kommunikationsfähigen Kühlgeräte der "?Cool X"-Serie. Diese Schaltschrank-Klimatisierungsgeräte lassen ...

