Caracas - Nach einer Attacke auf einen Militärstützpunkt hat Venezuelas sozialistischer Staatschef Nicolás Maduro eine harte Reaktion angekündigt. "Das ist ein Terrorakt gegen die Streitkräfte", sagte er in seiner TV-Sendung "Domingos con Maduro". Das Militär habe mit dem "Geist der Stärke" reagiert. Die meisten der sieben Verhafteten seien Soldaten, die von "ultrarechten Gruppen" angeheuert worden seien.

"Die Rechnung wurde aus Miami und Kolumbien bezahlt", sagte Maduro. Einige der "Söldner und Terroristen" seien flüchtig, auch der Rädelsführer. Der Präsident unterstellt den USA und Kolumbien immer wieder, mit der Opposition einen Umsturz zu planen.

Nimmt sich Maduro Erdogan als Vorbild?

Die mysteriösen Umstände des Angriffs führten zu Spekulationen und Befürchtungen in sozialen Netzwerken, der Vorfall könnte Anlass für einen massiven Gegenschlag wie nach dem Putschversuch in der Türkei sein. Maduro zufolge wurden bei der Attacke auf den Komplex Paramacay in Valencia, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...