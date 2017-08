Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA beabsichtigt den Erwerb von NxStage Medical, Inc. für rund USD 2,0 Mrd.

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA beabsichtigt den Erwerb von NxStage Medical, Inc. für rund USD 2,0 Mrd.

Fresenius Medical Care, der weltweit größte Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen, hat heute ein sogenanntes Merger Agreement über den Erwerb von NxStage Medical, Inc. (NASDAQ: NXTM), einem Medizintechnik- und -dienstleistungsunternehmen mit Sitz in den USA, abgeschlossen.

Gemäß diesem Merger Agreement hat sich Fresenius Medical Care North America verpflichtet, alle ausstehenden Aktien von NxStage Medical, Inc. gegen eine Barzahlung in Höhe von USD 30,00 pro Stammaktie erwerben.

Der geplante Erwerb hat ein Transaktionsvolumen von insgesamt rund EUR1 1,7 Mrd. (USD 2,0 Mrd.). Der Vollzug der Transaktion wird derzeit im Jahr 2018 erwartet.

Der Vollzug der Verschmelzung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von NxStage Medical Inc., der Erteilung behördlicher Freigaben und anderer üblicher Closing-Bedingungen.

1 Basierend auf einem Wechselkurs am 5. August 2017 von 0,849 USD/EUR.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 3 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.690 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 315.305 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise in Bezug auf zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, einschließlich Aussagen mit Blick auf den geplanten Erwerb von NxStage, Inc. durch Fresenius Medical Care und den erwarteten zeitlichen Ablauf für den Vollzug der Transaktion. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den mit diesen zukunftsbezogenen Aussagen erwarteten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Faktoren, wie unter anderem der Möglichkeit, dass der Erwerb nicht vollzogen wird, da Fresenius Medical Care oder NxStage, Inc. bestimmte Closing-Bedingungen nicht erfüllen oder für den Vollzug erforderliche Genehmigungen nicht erhalten; unerwarteten Kosten und Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Erhalt von für den Vollzug der Transaktion erforderlichen behördlichen oder anderen Genehmigungen; dem Risiko von Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Transaktion; Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und Wettbewerbssituation; Gesetzesänderungen; Wechselkursschwankungen; Risiken und Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren mit und ohne Bezug zur Transaktion; und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Diese und andere Risiken sind detailliert in dem Bericht dargestellt, den Fresenius Medical Care & Co. KGaA bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat. Fresenius Medical Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

