Die italienische Problembank Banca Carige will sich mehr Geld über eine Kapitalerhöhung beschaffen als ursprünglich vorgesehen. Das Geldhaus peilt nach eigenen Angaben nun 560 Mio. Euro an statt der geplanten 500 Mio. Euro. Für das zweite Quartal wies die neuntgrößte Bank Italiens einen Verlust von 114 Mio. Euro aus.



Das Institut muss auf Geheiß der Europäischen Zentralbank frisches Geld aufnehmen und die faulen Kredite in seinen Büchern reduzieren. Ihm steht damit die dritte Kapitalerhöhung seit 2014 bevor. Die Restrukturierung verzögerte sich zuletzt wegen eines Führungsstreits.



