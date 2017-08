JENA (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit Lasersystemen zur Sehschärfenkorrektur haben dem Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres zu Wachstum und einem deutlichen Ergebnisanstieg verholfen. Der Umsatz kletterte um 8,3 Prozent auf 864,7 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Montag in Jena mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schnellte um ein Fünftel auf 132,6 Millionen Euro in die Höhe. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 92,5 Millionen Euro - 36 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Gesellschaft profitierte dabei auch von Verkaufserlösen und Kursgewinnen bei Wechselkursabsicherungen.

Für das Geschäftsjahr 2016/17 (Ende September) bestätigte das auf Mikrochirurgie und Augenheilkunde spezialisierte Unternehmen die Prognose: So soll der Umsatz bei 1,15 bis 1,2 Milliarden Euro liegen. Die Ebit-Marge soll sich innerhalb der auch mittelfristig gültigen Bandbreite von 13 bis 15 Prozent bewegen.

Zeiss Meditec stellt Geräte und Ausrüstungen für Arztpraxen und Kliniken her. Das Unternehmen, das zum Optik-Konzern Carl Zeiss (Oberkochen) gehört, beschäftigt rund 2900 Mitarbeiter./jha/stb

