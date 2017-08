FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Freude über den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag dürfte zu Beginn der neuen Woche zunächst nachhallen. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt weitere 0,16 Prozent höher auf 12 318 Punkte. Nach dem guten Jobbericht der Amerikaner hatte er vor dem Wochenende bereits um fast 1,2 Prozent zugelegt.

An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial seine Rekordrally fortgesetzt, nachdem die Beschäftigung im Juli stärker gestiegen war als erwartet. Die Arbeitslosigkeit ging auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren zurück. Auch die meisten asiatischen Börsen reagierten am Morgen positiv darauf, dass in den USA der Wirtschaftsmotor rund läuft. Die Lohnentwicklung blieb moderat. Dies ist seit geraumer Zeit ein entscheidendes Hemmnis für die US-Notenbank Fed, ihre Geldpolitik deutlicher zu straffen./ag/das

ISIN DE0008469008

AXC0029 2017-08-07/07:26