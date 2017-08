QSC festigt Konzerngewinn bei weiter steigenden Cloud-Umsätzen

DGAP-News: QSC AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis QSC festigt Konzerngewinn bei weiter steigenden Cloud-Umsätzen 07.08.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

QSC festigt Konzerngewinn bei weiter steigenden Cloud-Umsätzen

- Konzernergebnis erhöht sich im ersten Halbjahr 2017 auf 1,1 Mio. EUR - Cloud-Umsätze legen um 80 % auf 11,5 Mio. EUR zu - EBITDA-Marge steigt auf 11 % bei weitgehend erwartungsgemäßem

Geschäftsverlauf - Free Cashflow verbessert sich in den ersten sechs Monaten 2017 auf 6,4 Mio. EUR - QSC bestätigt Prognose: höhere Finanz- und Ertragskraft bei niedrigerem Umsatz

Köln, 7. August 2017. QSC konnte wie erwartet im ersten Halbjahr 2017 die Ertrags- und Finanzkraft steigern, während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 22,1 Mio. EUR auf 175,9 Mio. EUR zurückging. Das EBITDA blieb mit 20,2 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau, das EBIT stieg um 1,8 Mio. EUR auf 4,4 Mio. EUR, und der Konzerngewinn erhöhte sich auf 1,1 Mio. EUR. Damit verbesserte sich die EBITDA-Marge binnen Jahresfrist um 1 Prozentpunkt auf 11 %, die EBIT-Marge verdoppelte sich auf 2 %. Die Grundlage dafür ist die verbesserte Kostenstruktur sowie der steigende Umsatzanteil zukunftsträchtiger Geschäftsfelder, allen voran der Cloud. Der Free Cashflow erhöhte sich im ersten Halbjahr 2017 um 16 % auf 6,4 Mio. EUR, obwohl QSC mit 9,8 Mio. EUR deutlich mehr investierte (+42 %) als im Vorjahr.

Vorrangig baut QSC im laufenden Geschäftsjahr ihr jüngstes Segment Cloud mit den beiden Schwerpunkten Pure Enterprise Cloud (PEC) und Internet of Things (IoT) aus. Bereits in den ersten sechs Monaten 2017 stieg dort der Umsatz um 80 % auf 11,5 Mio. EUR. Die Umsätze der beiden anderen zukunftsträchtigen Geschäftsfelder Consulting und TK für Firmenkunden bewegten sich im ersten Halbjahr 2017 in etwa auf Vorjahresniveau. Unerwartet schwach entwickelte sich das TK-Geschäft mit Wiederverkäufern, hier sanken die Umsätze im ersten Halbjahr 2017 markt- und regulierungsbedingt um 16,6 Mio. EUR auf 45,2 Mio. EUR. Planmäßig verringerten sich zudem die Outsourcing-Umsätze um 10,7 Mio. EUR auf 53,0 Mio. EUR.

QSC erwartet Free Cashflow von mehr als 8,4 Mio. EUR für das Jahr 2017

Nach dem weitgehend erwartungsgemäßen Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2017 bestätigt QSC ihre Prognose für das Gesamtjahr: Das Unternehmen plant bei einem Umsatz von 355 bis 365 Mio. EUR ein EBITDA-Ergebnis von 36 bis 40 Mio. EUR sowie einen leicht über dem Vorjahresniveau von 8,4 Mio. EUR liegenden Free Cashflow. Die höchsten Umsatzzuwächse erwartet der Vertrieb auch in der zweiten Jahreshälfte im jüngsten Segment Cloud. Das Consulting und das TK-Geschäft mit Firmenkunden planen nach der Stabilisierung im ersten Halbjahr 2017 ebenfalls wieder mit steigenden Umsätzen. Darüber hinaus rechnet das TK-Geschäft mit Wiederverkäufern damit, einen Teil seiner Umsatzverluste aus dem ersten Halbjahr 2017 kompensieren zu können.

QSC-Vorstandsvorsitzender Jürgen Hermann: "QSC wandelt sich mit hoher Dynamik zu einem echten Digitalisierer für den Mittelstand. Zudem zahlt sich unsere Strategie aus, auf die Cloud-Technologie als Basis der Digitalisierung zu setzen. Das zeigen die Halbjahreszahlen und allen voran das Wachstum des Cloud-Geschäfts deutlich."

in Mio. EUR Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Umsatz 87,2 99,2 175,9 198,0 Umsatz Cloud 6,3 4,0 11,5 6,4 Umsatz Consulting 10,0 10,5 20,7 20,5 Umsatz Outsourcing 26,3 31,6 53,0 63,7 Umsatz Telekommunikation 44,5 53,1 90,7 107,5 - davon mit Wiederverkäufern 21,9 29,8 45,2 61,8 - davon mit Firmenkunden 22,6 23,3 45,5 45,7 EBITDA 9,7 10,7 20,2 20,4 EBIT 1,7 2,0 4,4 2,6 Konzernergebnis 0,5 0,2 1,1 0,0 Free Cashflow 2,8 6,3 6,4 5,5 Investitionen 5,6 3,3 9,8 6,9 Mitarbeiter zum 30. Juni 1.371 1.396 - - Erläuterungen:

Der vollständige Halbjahresbericht ist unter www.qsc.de/de/investor-relations abrufbar. Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte "forward looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements der QSC AG. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen.

Rückfragen an: QSC AG Arne Thull Head of Investor Relations T +49 221 669-8724 F +49 221 669-8009 invest@qsc.de www.qsc.de

07.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: QSC AG Mathias-Brüggen-Straße 55 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-669-8724 Fax: +49-221-669-8009 E-Mail: invest@qsc.de Internet: www.qsc.de ISIN: DE0005137004 WKN: 513700

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

599003 07.08.2017

ISIN DE0005137004

AXC0031 2017-08-07/07:30