BERLIN (dpa-AFX) - Im Skandal um mit dem Insektengift Fipronil belastete Eier hat die Vorsitzende des Verbraucherausschusses des Bundestags, Renate Künast, das Vorgehen der belgischen Behörden kritisiert. Dies sei "ein starkes Stück", sagte die Grünen-Politikerin am Montag im ARD-"Morgenmagazin" dazu, dass die belgische Lebensmittelsicherheitsbehörde FASNK bereits Anfang Juni von einem Verdachtsfall in einem Betrieb wusste - Wochen, bevor sie am 20. Juli andere EU-Länder informierte. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt müsse auf europäischer Ebene aktiv werden, damit sich so etwas in Zukunft nicht wiederhole. Sie rief den CSU-Politiker zudem dazu auf, einen Aktionsplan zu erstellen, und sprach sich für ein komplettes Fipronil-Verbot aus./seb/DP/zb

