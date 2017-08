Von Kenan Machado

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Wie schon in den USA zum Wochenschluss sorgt der überzeugende US-Arbeitsmarktbericht an den asiatischen Börsen für einen positiven Grundton. Doch auch in der Region Ostasien kann wie schon an der Wall Street zuvor von Euphorie keine Rede sein, die Aktienbörsen präsentieren sich überwiegend mit moderaten Aufschlägen. Es gibt aber auch einige Ausreißer mit negativen Vorzeichen.

Am Devisenmarkt wertet der US-Dollar auf breiter Front auf. Die positiven Arbeitsmarktdaten befeuern die Zinserhöhungsfantasie in den USA, obwohl der Lohndruck in den USA weiterhin mau ist. Doch setze sich immer mehr die Erwartung durch, dass die US-Notenbank auch ohne Erreichen des Inflationsziels die Geldpolitik weiter straffen werde, heißt es. Der WSJ-Dollarindex hatte am Freitag mit dem höchsten Tagessprung seit einem Monat auf die Daten reagiert.

Dollarstärke hilft Tokioter Börse

Der Dollar steigt auf 110,70 Yen nach Wechselkursen um 110,10 zur gleichen Zeit am Freitag. Die Yen-Schwäche stützt den Nikkei-225, der japanische Leitindex zählt mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent auf 20.066 Punkte zu den festeren der Region. Exportwerte und dank gestiegener Renditen auch Finanzwerte führen das Feld der Gewinner an. In Japan liefert auch die Berichtsperiode Kaufargumente. Denn im abgelaufenen Quartal haben japanische Unternehmen im Schnitt 33 Prozent mehr verdient als im Vorjahr.

Der S&P/ASX-200 in Sydney und der Kospi in Seoul erholen sich um 1,0 bzw. 0,5 Prozent etwas Rückgängen in der Vorwoche - in Südkorea hatte die Sorge vor Steuererhöhungen gedrückt. Die neuen UN-Sanktionen gegen Nordkorea belasteten den Aktienmarkt im Süden nicht, sagen Marktteilnehmer. In Australien verleihen gute heimische Arbeitsmarktdaten etwas Rückenwind. In Australien profitieren Minenwerte von gestiegenen Rohstoffpreisen, auch hier stützen die höheren Renditen die Finanzwerte.

Nach zunächst sieben Sitzungen im Plus verliert der Schanghai-Composite nun das vierte Mal, allerdings jeweils nur leicht. Aktuell geht es um 0,2 Prozent auf 3.257 Zähler nach unten. In Hongkong zieht das Schwergewicht Tencent um 2,7 Prozent auf ein Rekordhoch an und schiebt auch den HSI ins Plus. Der Telekommunikationskonzern profitiert unverändert vom 44-prozentigen Jahreswachstum der Erlöse in China mit mobilen Spieleanwendungen.

Toshiba springen an

In Tokio klettern Toshiba um 7,8 Prozent, nachdem eine Zeitung berichtet hatte, dass Pricewaterhousecoopers Aarata den Finanzbericht des kriselnden Elektronikkonzerns abschließen will. Damit kann der Konzern die Frist der Börse bis Donnerstag zur Offenlegung des Geschäftsberichts wohl einhalten.

China Harmony steigen in Hongkong um 3,4 Prozent. Die Gesellschaft hat weitere Mittel zur Finanzierung ihrer Elektroautotochter FMC eingeworben. Überzeugende Absatzzahlen des Gemeinschaftsunternehmens mit BMW lassen Brilliance um weitere 4,3 Prozent auf ein neues Rekordhoch klettern. Nach guten Zweitquartalszahlen und deutlich angehobener Dividende legen China Resources Cement um 6,2 Prozent auf ein 27-Monatshoch zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.776,00 +0,97% +1,35% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.065,20 +0,57% +4,97% 08:00 Kospi (Seoul) 2.406,33 +0,45% +18,75% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.256,68 -0,17% +4,93% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.666,15 +0,38% +25,35% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.324,32 -0,07% +15,40% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.775,14 +0,03% +8,13% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1796 +0,2% 1,1775 1,1877 +12,2% EUR/JPY 130,58 +0,1% 130,41 130,75 +6,2% EUR/GBP 0,9033 +0,1% 0,9028 0,9036 +6,0% GBP/USD 1,3057 +0,1% 1,3042 1,3144 +5,8% USD/JPY 110,71 -0,0% 110,76 110,08 -5,3% USD/KRW 1128,80 -0,0% 1128,80 1125,02 -6,5% USD/CNY 6,7290 +0,2% 6,7290 6,7184 -3,1% USD/CNH 6,7295 -0,1% 6,7354 6,7242 -3,5% USD/HKD 7,8226 +0,1% 7,8184 7,8172 +0,9% AUD/USD 0,7939 +0,2% 0,7927 0,7972 +10,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,41 49,58 -0,3% -0,17 -13,3% Brent/ICE 52,26 52,42 -0,3% -0,16 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,78 1.258,83 -0,1% -1,04 +9,2% Silber (Spot) 16,25 16,27 -0,1% -0,02 +2,0% Platin (Spot) 957,55 965,45 -0,8% -7,90 +6,0% Kupfer-Future 2,88 2,89 -0,2% -0,01 +14,1% ===

