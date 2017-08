AUTOSEU-Haushaltskommissar Günther Oettinger: Autobauern drohen milliardenschwere Kartellstrafen, Bild, S. 2 AFXCarl Zeiss Meditec - 9M Umsatz 864,7 Mio (GG 798,6 VJ) , EBIT 132,6 Mio (GG 110,5 VJ) , bestätigt Prognose DTEKreise: Sprint und T-Mobile US sprechen wie erwartet wieder über Fusion FME (VB +0,2%) Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA beabsichtigt den Erwerb von NxStage Medical, Inc. für rund USD 2,0 Mrd USD HYQ (VB -0,7%) Hypoport setzt erfolgreichen Jahresauftakt fort - Umsatz +29% , EBIT +20% MZXMasterflex SE: Gutes Wachstum im ersten Halbjahr 2017 - Umsatz +13,1%, Ebit-Marge 9,9%, EPS +25,0% O1BC (VB +1,2%) Xing - Q2 Umsatz 43,9 Mio (Prog 43,1) , EBITDA 15,3 Mio (Prog 14,8) QSC QSC festigt Konzerngewinn bei weiter steigenden...

