Aus einer höchst reizvollen Charttechnik wurde ein klassischer Rohrkrepierer. Da wir das Stop-Buy-Limit etwas höher angesetzt hatten, hat unsere Stop-Buy-Limitfalle in der Core20-Deutschland Empfehlungsliste nicht zugeschnappt. Wir hatten seinerzeit schon geschrieben, dass EDAG Engineering keine Rundum-sorglos-Aktie sei und die Comeback-Erholung von der Charttechnik abhängig gemacht. Die Unternehmenswarnung in der jüngeren Zeit passt in dieses Raster: EDAG hatte auch im zweiten Quartal mit Preisdruck zu kämpfen und konnte dies nicht durch das Neugeschäft im Ausland kompensieren. Die Anpassung in der Personalstruktur sorgte für Einmalaufwendungen. Außerdem sind Anlaufkosten bei mehreren Projekten aus dem Ruder gelaufen, was Abwertungsbedarf nach sich zog. Für das Gesamtjahr erwartet der Ingenieurdienstleister nun - wie vorher auch schon - ein Umsatzwachstum um bis zu 5 %. Dahinter darf man ein Fragezeichen setzen, denn dies würde ein Aufholen im zweiten Halbjahr erfordern, da man für das erste Halbjahr einen Umsatzrückgang erwartete. Noch unschöner ist indes die Margenperspektive. Eigentlich hatte man für 2017 eine bereinigte Ebit-Marge von rund 6 bis 8 % anvisiert. Nunmehr erscheinen rd. 4 bis 6 % wahrscheinlicher. Fazit: Das ist nicht der Stoff, aus dem Börsianerträume gemacht sind. Wir nehmen das Stop-Buy-Limit aus unserer Empfehlungsliste.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 31 vom 5.8.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info