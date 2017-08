Um die Festlichkeiten in vollen Zügen zu genießen und nicht den Nachteilen zu erliegen, arbeiten zwei Schweizer Unternehmer mit Hochdruck an der Forschung und Entwicklung eines Heilmittels, das die ungewünschten Symptome, die mit einem übermäßigen Alkohol- und Nahrungsmittelkonsum zusammenhängen, wirksam bekämpft.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170806005006/de/

(Photo: Business Wire)

Verabschieden Sie sich von Müdigkeit, Bauchschmerzen, Übelkeit und Katern! Nach vier Jahren Forschung führte das Startup SwissBioLab Sàrl im Juni 2017 Alpx Stay Fit ein, die erste natürliche Nahrungsmittelergänzung für Personen, die das Leben gerne voll auskosten! Es ist in Form einer kleinen Kautablette (ohne Wasser) verfügbar und kann während oder nach einem übermäßigen Konsum eingenommen werden.

Das Startup ist fest von seiner Wirksamkeit überzeugt und macht auf sich aufmerksam, indem es Verbrauchern die Möglichkeit bietet, Alpx Stay Fit ® gratis in den Sommermonaten über ihre Webseite https://myalpx.com zu testen.

Tägliches Übermaß führt zu freien Radikalen

Oxidativer Stress wird als Überschuss von freien Radikalen im Körper definiert.

Bei einem übermäßigen Alkohol- oder Nahrungsmittelkonsum steigert unser Körper die Produktion von freien Radikalen, die regelmäßig durch unsere Antioxidantien neutralisiert werden. Die im Überschuss produzierten freien Radikale führen jedoch zu oxidativem Stress, der für unsere Gesundheit und Zellfunktionen schädlich ist. Folglich braucht der Körper eine zusätzliche Versorgung mit Antioxidantien, um sein Gleichgewicht wiederherzustellen.

Viele weitere Faktoren sind für die hohen Produktionsniveaus von freien Radikalen verantwortlich, wie Stress, Tabak, Luftverschmutzung, starke körperliche Anstrengung, Schlafmangel usw.

Alpx Stay Fit kommt zu Hilfe!

Dank seiner Wirkstoffe, die reich an Vitamin A, C, E, Selen und schweizerischen Pflanzenextrakten mit verdauungsfördernden und antioxidativen Eigenschaften sind, bekämpft Alpx Stay Fit wirksam oxidativen Stress und schützt so unseren Körper vor Überschüssen im Alltag. Ein zu 100% schweizerisches Produkt.

Bei Alkoholkonsum optimiert Alpx Stay Fit die Fähigkeit des Metabolismus, Alkohol natürlich zu eliminieren, wodurch ungewünschte Symptome, die mit einer Vergiftung, dem Blutalkoholgehalt und einem Kater zusammenhängen, erheblich gesenkt werden.

Alpx Stay Fit ist bereits online, in ausgewählten Restaurants und den meisten Apotheken in der Schweiz erhältlich.

Für weitere Informationen

Laden Sie das Pressedossier herunter MyAlpx.com/presse.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170806005006/de/

Contacts:

Kontakt

Ms Amélie G. Helgoualc'h

Public relations manager

alpx.stayfit@swissbiolab.ch