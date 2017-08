Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1795 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro nach der starken Aufwärtsbewegung der letzten Tage über das Wochendende stabil. Die Gemeinschaftswährung legte etwas zu und geht am Montagmorgen bei 1,1465 CHF um. ...

