function check(frm){ chk=0; total=0; for (var i=1;i Alle Jahre wieder... nutzen wir unsere Sommerpause, um Sie in Sachen Finanzwissen herauszufordern. Wie gut kennen Sie sich mit Aktien, Finanzprodukten, Wirtschaftspolitik und Anlegerfragen aus? Testen Sie sich. Ab heute gibt es jeden Werktag eine neue Rätselfrage.Wir fangen mal politisch an. Vor wenigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...