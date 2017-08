FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine bevorstehende Milliardenübernahme hat die Aktien von FMC am Montagmorgen vorbörslich zunächst kaum bewegt. Der Dialysespezialist will sein Geschäft in den USA weiter stärken und bietet für das Medizintechnik- und -dienstleistungsunternehmen NxStage Medical insgesamt 2 Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Mrd Euro). Ein Abschluss wird im Jahr 2018 erwartet.

Ein Börsianer hält die gebotenen 30 US-Dollar je NxStage-Papier für ziemlich hoch gegriffen. Strategisch erscheine der Deal aber durchaus sinnvoll. In der Vorwoche hatte FMC mit seinem Quartalsbericht ergebnisseitig enttäuscht. Die Papiere fielen anschließend unter die 200-Tage-Linie zurück - sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend./ag/das

ISIN DE0005785802

AXC0049 2017-08-07/08:10