Covestro hat es in der Hand, der drittgrößte deutscheChemie-Konzern zu werden. Eine Liste von 400potenziellen Akquisitionen liegt zur Entscheidung auf dem Tisch. Vor allem für den sogenannten CAS-Sektor (Lacke, Dichtstoffe sowie Folie) und den Polykarbonat-Bereich. Finanztechnisch gilt dies als machbar. Umsatz dieses Jahres in der jetzigen Konstruktion um 14,5 bis maximal 15 Mrd. €. Der Free Cashflow, der für Akquisitionen nutzbar ist, beträgt rund 600 Mio. €. In den nächsten fünf Jahren wird ein Mittelzufluss nach Abzug der Investitionen von kumuliert 5 Mrd. € avisiert. Das ergäbe hochgerechnet einen Umsatz in ca. drei Jahren von 22 bis 24 Mrd. € ohne Megadeals. Dagegen stehen 13 Mrd. € Marktwert, wobei Bayer voraussichtlich seinen aktuellen Anteil auf 25 % reduziert. Vor diesen Zahlen ist ein KGV unwichtig. Die Basis von 60/63 € hatten wir als neuen Kauf bereits skizziert (AB 27/17), Anfangsposition bitte billigst.



