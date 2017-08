FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag ohne größere Kursbewegungen in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht um 0,02 Prozent auf 163,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,46 Prozent.

Überraschend schwache Produktionsdaten konnten den Bundesanleihen im frühen Handel zunächst keinen Auftrieb verleihen. Im Juni war die Produktion im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Experten hatten dagegen einen leichten Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Am Freitag hatte noch ein besser als erwartet ausgefallener Arbeitsmarktbericht in den USA für mehr Risikofreude bei den Anlegern gesorgt und den Bund-Future belastet. Im weiteren Handelsverlauf stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für neue Impulse sorgen könnten./jkr/stb

ISIN DE0009652644

AXC0052 2017-08-07/08:29