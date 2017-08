Am deutschen Aktienmarkt stehen die Vorzeichen zum Wochenauftakt auf Grün. Am Freitag stiegen die US-Börsen dank eines starken Jobreports (DER AKTIONÄR) auf neue Rekordhochs. Auch in Asien werden die Arbeitsmarktdaten mit Wohlwollen aufgenommen. Einziger Wermutstropfen: Der Euro tendiert schon wieder fester.

Den vollständigen Artikel lesen ...