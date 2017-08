Für die Adva Aktie beginnen spannende Handelstage. Nachdem die TecDAX-Aktie zuletzt von 11,09 Euro auf 6,041 Euro gefallen war, liegen Trendwendespekulationen in der Luft. Das Papier konnte sich in den vergangenen Tagen etwas erholen, am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...