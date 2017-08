flatex Morning-news Öl (WTI)

Der WTI-Kurs des September-Kontrakts befand sich zum Wochenschluss exakt an der 200-Tage-Linie (EMA) bei 49,58 US-Dollar je Fass. Berichten zufolge traf sich der saudische Ölminister vor dem letzten OPEC-Treffen bereits mit Hedgefonds, um auszuloten inwieweit man den Rohölpreis an den Terminbörsen in den Griff bekommt und eine Stabilisierung der Rohölpreise erwirkt.

Dies könnte möglicherweise der falsche Weg sein. Die Widerstände wären vorerst bei der 200er-EMA bei 49,58 US-Dollar, sowie 50,00 US-Dollar, 50,43 US-Dollar und darüber bei 52,45 US-Dollar auszumachen. Die nächsten Unterstützungen fänden sich bei 48,80 US-Dollar, 48,60 US-Dollar und darunter bei 48,18 und 47,68 US-Dollar.

