Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die USA haben schriftlich ihren angestrebten Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen bestätigt - bei den internationalen Verhandlungen wollen sie aber vorerst am Tisch bleiben. Das US-Außenministerium teilte mit, dass Washington die Vereinten Nationen über den "Willen zum Rückzug aus dem Pariser Abkommen" informiert habe. Um die Interessen der USA zu schützen, wolle die Regierung aber weiterhin an den Verhandlungen zum Klimawandel teilnehmen. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Juni den Ausstieg seines Landes aus dem Klimaschutzabkommen angekündigt und erklärt, sein Land werde die Vereinbarung "ab sofort" nicht mehr umsetzen. Zur Begründung sagte er, das Abkommen gehe einseitig zu Lasten der USA und koste dort Jobs. Die Erklärung vom Freitag ist lediglich eine schriftliche Bestätigung des Austrittswillens - offiziell kann der Ausstieg laut den Vertragsbedingungen erst frühestens drei Jahre nach Inkrafttreten eingereicht werden, also frühestens am 4. November 2019. Rechtskraft erlangt der Austritt frühestens ein weiteres Jahr später. Bis dahin will Washington weiter mitreden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.476,30 +0,17% Nikkei-225 20.072,25 +0,60% Hang-Seng-Index 27.682,34 +0,43% Kospi 2.399,18 +0,16% Schanghai-Composite 3.268,29 +0,19% S&P/ASX 200 5.775,10 +0,95%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wie schon in den USA zum Wochenschluss sorgt der überzeugende US-Arbeitsmarktbericht an den asiatischen Börsen für einen positiven Grundton. Doch auch in der Region Ostasien kann wie schon an der Wall Street zuvor von Euphorie keine Rede sein. Es gibt aber auch einige Ausreißer mit negativen Vorzeichen. Am Devisenmarkt wertet der US-Dollar auf breiter Front auf. Die positiven Arbeitsmarktdaten befeuern die Zinserhöhungsfantasie in den USA. Die Yen-Schwäche stützt den Nikkei-225. Exportwerte und dank gestiegener Renditen auch Finanzwerte führen das Feld der Gewinner an. In Japan liefert auch die Berichtsperiode Kaufargumente. Denn im abgelaufenen Quartal haben japanische Unternehmen im Schnitt 33 Prozent mehr verdient als im Vorjahr. Der S&P/ASX-200 in Sydney und der Kospi in Seoul erholen etwas von den Rückgängen der Vorwoche. Die neuen UN-Sanktionen gegen Nordkorea belasteten den Aktienmarkt im Süden nicht. In Australien verleihen gute heimische Arbeitsmarktdaten etwas Rückenwind. In Australien profitieren Minenwerte von gestiegenen Rohstoffpreisen, auch hier stützen die höheren Renditen die Finanzwerte. Nach zunächst sieben Sitzungen im Plus verliert der Schanghai-Composite nun das vierte Mal, allerdings jeweils nur leicht. In Hongkong zieht das Schwergewicht Tencent um 2,7 Prozent auf ein Rekordhoch an und schiebt auch den HSI ins Plus. Der Telekommunikationskonzern profitiert unverändert vom Jahreswachstum der Erlöse in China mit mobilen Spieleanwendungen. In Tokio klettern Toshiba um 7,8 Prozent, nachdem eine Zeitung berichtet hatte, dass Wirtschaftsprüfer den Finanzbericht des kriselnden Elektronikkonzerns abschließen wollen. Damit kann der Konzern die Frist der Börse bis Donnerstag zur Offenlegung des Geschäftsberichts wohl einhalten.

US-NACHBÖRSE

Tesla hatte am Freitagabend berichtet, dass der China-Umsatz deutlich gestiegen ist im zweiten Quartal. Das Unternehmen hatte zwar bereits am Mittwoch Geschäftszahlen vorgelegt, aber sich zur regionalen Umsatzentwicklung zunächst nicht geäußert. Nachdem die Aktie im regulären Geschäft zunächst um 2,8 Prozent gestiegen war, ging es nach der Schlussglocke um weitere 0,1 Prozent nach oben. In der dritten Reihe legten Giga-Tronics Erstquartalszahlen vor, der Radarspezialist verbuchte Verluste. Die Titel sanken um 3,4 Prozent. Auch AquaBounty Technologies schrieb rote Zahlen in der zweiten Periode. Die Papiere verbilligten sich um 1,1 Prozent.

WALL STREET

Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs. Dow Jones Industrial 22.092,81 +0,3% +66,71 S&P-500 2.476,83 +0,2% +4,67 Nasdaq-Composite 6.351,56 +0,2% +11,22 Nasdaq-100 5.899,91 +0,1% +8,71 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 785 Mio 836 Mio Gewinner 1.680 1.262 Verlierer 1.294 1.691 Unverändert 110 124

Etwas fester - Der Dow markierte mit überzeugenden Arbeitsmarktdaten ein weiteres Rekordhoch. Von Euphorie konnte aber keine Rede sein. Dafür sei der Markt schon zu hoch gelaufen, hieß es. Der Stellenzuwachs in den USA war im Juli deutlich höher ausgefallen als Volkswirte erwartet hatten. Die Arbeitslosenquote sank auf ein 16-Jahrestief. Allerdings blieb das Lohnwachstum mau. Insgesamt wurden die Daten als stark genug interpretiert, um der Fed etwas mehr Spielraum für eine Straffung der Geldpolitik zu geben. Deutlich über den Erwartungen ausgefallene Umsätze bescherten Gopro einen Kurssprung von 20,0 Prozent. Yelp schnellten sogar um 27,6 Prozent hoch. Das Internet-Empfehlungsportal übertraf nicht nur die Erwartungen, sondern erhöhte auch den Ausblick. Weight Watchers legten ebenfalls kräftig zu um 25,2 Prozent. Das Unternehmen hatte besser als erwartet abgeschnitten und erhöhte zudem den Ausblick. Nach gut ausgefallenen Quartalszahlen verteuerten sich die Titel des Netzwerktechnikherstellers Arista Networks um 19,9 Prozent. Cigna schlug die Gewinnerwartungen klar und erhöhte den Ausblick. Zugleich warnte die Krankenkasse vor steigenden Kosten im zweiten Halbjahr. Die Titel ermäßigten sich um 2,0 Prozent. Viacom brachen nach Geschäftszahlen über Marktvorhersage um 13,8 Prozent ein, der Werbeumsatz auf dem Heimatmarkt war zurückgegangen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 0,4 1,34 14,1 5 Jahre 1,82 2,9 1,79 -10,7 7 Jahre 2,08 3,7 2,04 -16,6 10 Jahre 2,26 4,2 2,22 -18,1 30 Jahre 2,84 4,1 2,80 -22,8

Am Anleihemarkt gerieten die Notierungen unter Druck. Die starken Daten erlauben der Fed einen strafferen Kurs, womit die umlaufenden Papiere an Attraktivität verlieren. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 2,26 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1788 +0,1% 1,1775 1,1877 +12,1% EUR/JPY 130,51 +0,1% 130,41 130,75 +6,2% EUR/GBP 0,9029 +0,0% 0,9028 0,9036 +5,9% GBP/USD 1,3055 +0,1% 1,3042 1,3144 +5,8% USD/JPY 110,71 -0,0% 110,76 110,08 -5,3% USD/KRW 1128,80 -0,0% 1128,80 1125,02 -6,5% USD/CNY 6,7213 -0,1% 6,7290 6,7184 -3,2% USD/CNH 6,7284 -0,1% 6,7354 6,7242 -3,5% USD/HKD 7,8222 +0,0% 7,8184 7,8172 +0,9% AUD/USD 0,7936 +0,1% 0,7927 0,7972 +10,0%

Der Dollar legte auf breiter Front mit den Daten deutlich zu. Der Euro fiel auf 1,1779 Dollar im späten Handel nach Wechselkursen um 1,1830 vor den Daten - im Tagestief notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1728. Der WSJ-Dollarindex stieg um 0,6 Prozent und vollzog den größten Satz seit Januar. Von einem "soliden Jobbericht" sprach Chefvolkswirt Curt Long von der National Association of Federal Credit Unions. Für die US-Notenbank sei der Weg für eine Bilanzreduzierung im September geebnet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,41 49,58 -0,3% -0,17 -13,3% Brent/ICE 52,23 52,42 -0,4% -0,19 -11,1%

Die Ölpreise zogen mit den Daten an. Hier preisten Anleger Konjunkturerholung ein. Unterstützung für die Preise kam zusätzlich von der US-Ölindustrie, denn die Anzahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA war auf Wochensicht zurückgegangen. WTI kletterte um 1,1 Prozent auf 49,58 Dollar, Brent verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 52,42 Dollar. Auf Wochensicht sanken die Preise um 0,4 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,25 1.258,83 -0,0% -0,57 +9,3% Silber (Spot) 16,26 16,27 -0,0% -0,01 +2,1% Platin (Spot) 960,20 965,45 -0,5% -5,25 +6,3% Kupfer-Future 2,89 2,89 +0,1% +0,00 +14,5%

Gold war mit der Aussicht auf steigende US-Zinsen nicht mehr gefragt, der Preis des Edelmetalls gab im späten Geschäft 0,7 Prozent auf 1.259 Dollar nach, denn das zinslose Edelmetall wird mit steigenden Zinsen unattraktiver. Gold verzeichnete den höchsten Tagesverlust seit vier Wochen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK VENEZUELA

In Venezuela haben Sicherheitskräfte nach Darstellung der Regierung einen "terroristischen" Angriff auf einen Militärstützpunkt im Norden des Landes abgewehrt. Nach Angaben von Staatschef Nicolás Maduro wurden zwei der Angreifer getötet, acht weitere seien festgenommen worden.

Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro hat seine wichtigste Gegenspielerin entmachtet: Die regierungstreue verfassunggebende Versammlung setzte die Generalstaatsanwältin Luisa Ortega ab und kündigte an, die Juristin vor Gericht zu stellen.

KOREAKRISE

