Mit deutlichen Zuwächsen verabschiedeten sich die europäischen Börsen ins Wochenende. Zusätzlichen Auftrieb erhielten die Kurse noch am Nachmittag durch die US-Arbeitsmarktdaten. In dem positiven Marktumfeld waren alle Sektoren im Plus, wobei der Immobiliensektor mit einem Plus von 0,4% noch am wenigsten zulegen konnte. An vorderster Front waren Banken- und Bautitel sowie Lebensmittel mit klaren Anstiegen von mehr als einem Prozent zu finden. Der Sektor der Lebensmittelhersteller wurde wie schon am Vortag von Danone angeführt, dieser Wert konnte mit knapp 3,7% wieder deutlich zulegen. Swiss Re hatte auf Grund diverser Ereignisse einen starken Gewinneinbruch und musste 3,0% abgeben. Royal Bank of Scotland konnte hingegen einen klaren Gewinn verbuchen und sprang...

