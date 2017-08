FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sagt Evotec eine glänzende Zukunft voraus. Das Biotech-Unternehmen sei weltweit führend in der Wirkstoffentwicklung und dürfte nicht zuletzt dank des Zukaufs des US-Wettbewerbers Aptuit den Gewinn in den kommenden Jahren deutlich steigern, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Montag. Friedrichs hob daher seine Ergebnisschätzungen je Aktie für die Jahre ab 2018 um bis zu 70 Prozent an.

Der Experte gab sich auch optimistisch mit Blick auf die am 10. August anstehenden Geschäftszahlen des TecDax-Unternehmens . Sie sollten abermals stark ausfallen. So rechnet der Experte mit einem um 33 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegenen Umsatz von 50,4 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) erwartet er 46 Prozent höher bei 12,5 Millionen Euro. Die starken Wachstumsraten dürften im zweiten Halbjahr anhalten.

Die Wachstumsaussichten im Kerngeschäft seien blendend, erklärte Friedrichs. Gleichzeitig seien die Evotec-Papiere attraktiv bewertet. Der Analyst stufte sie von "Hold" auf "Buy" hoch mit einem neuen Kursziel von 16 Euro. Gemessen am Xetra-Schlusskurs vom Freitag (12,125 Euro) sieht er damit ein Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent.

Mit der Einstufung "Buy" empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate den Kauf der Aktie./ajx/tih

