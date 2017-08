Edwards stellt das handgesteuerte P3-Vakuum-Messystem vor. Ein einfach zu bedienendes, batteriebetriebenes Gerät mit direkter On-Board-Anzeige des gemessenen Drucks, ideal für Vor-Ort-Service und In-Situ-Druckkontrolle. Der P3 bietet eine mobile Druckmessung für Installationen aller Art, einschließlich Service, Wartung, Universitäts- oder Laboreinsatz.

Der Piezo-Pirani-Sensor ermöglicht die Druckmessung aller gängigen Gasarten im Bereich von 1200 bis 5x10-4 mbar. Mit der integrierten Batterie kann das Gerät an jedem Druckpunkt angeschlossen und betrieben werden und direkt bis zu 2000 Werte anzeigen oder speichern alle gespeicherten Datenwerte können über USB exportiert werden.

"Wir freuen uns, unser neues handbedientes P3-Druckmessgerät vorstellen zu können", kommentiert Dave Goodwin, Senior Product Manager, High Vacuum, Edwards. "Es ist einfach zu bedienen und startklar, und erfordert keinen separaten Controller oder Stromversorgung. Es ist perfekt für die schnelle Überprüfung der Vakuuminstallationen und Pumpenleistung."

Über Edwards

Edwards ist führend in der Entwicklung und Fertigung technisch ausgereifter Vakuumprodukte, Abgasentsorgungssysteme und zugehöriger wertsteigernder Dienstleistungen. Dabei handelt es sich um integrierte Lösungen für die Fertigung von Halbleitern, Flachbildschirmen, LEDs und Solarzellen. Diese werden in einem immer breiteren Spektrum industrieller Verfahren genutzt, z. B. im Energiesektor, bei der Glasbeschichtung und sonstigen Beschichtungsanwendungen, in der Stahl- und in der sonstigen Metallindustrie, in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie bei naturwissenschaftlichen Instrumenten und bei breitgefächerten Forschungs- und Entwicklungsanwendungen.

Edwards beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter weltweit in der Entwicklung und Herstellung sowie im Kundendienst für Hochtechnologievakuum- und Abgasentsorgungssysteme. Edwards betreibt hochmoderne Fertigungswerke in Europa, Asien und Nordamerika.

