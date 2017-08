Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care übernimmt seinen amerikanischen Konkurrenten NxStage Medical für Kaufsumme von rund zwei Milliarden Dollar. Mit diesem Zukauf will FMC sein Geschäft in den USA weiter ausbauen.

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) baut sein Geschäft in den USA mit einer zwei Milliarden Dollar schweren Übernahme aus. Die Hessen erwerben NxStage Medical für 30 Dollar je Aktie in bar, wie FMC am Montag mitteilte. Das entspricht einem Aufschlag von rund 30 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. NxStage aus der Nähe von Boston entwickelt, produziert und vermarktet ...

