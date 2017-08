Tiefer geht es kaum noch. Die Gazprom-Aktie hat gerade wieder Fahrt aufgenommen. Allerdings in die verkehrte Richtung. Seit Jahresbeginn geht es so gut wie nur bergab. Rund ein Drittel Kursverlust schlagen zu Buche. Und die Aktie nähert sich beängstigend dem vorläufigen 12-Jahrestief. Die verschärften Boykottmassnahmen gegen Russland haben in den letzten Tagen wesentlich zu dem Kursmassacker beigetragen. Gerade die USA haben die Schlagzahl erhöht, wobei es den Amerikanern nicht um Moral, sondern nur ums Geschäft geht.

Gazprom produziert ein Sechstel des weltweiten Erdgases. Gleichzeitig kann der Rohstoff über ein ausgedehntes Pipeline-Netz vornehmlich nach Europa und ab 2019 auch nach China geliefert werden. Das ist den Amerikanern ein Dorn im Auge. Deren Exporte müssen auf verflüssigtes Gas auf Schiffen ausweichen. Das kostet. Russland ist der Konkurrent, den es zu schlagen gilt. Europa wiederum ist gut beraten, sich nicht zum Helfershelfer der US-Politik zu machen. Denn von günstigen ...

