FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bayer-Darmkrebsmedikament Stivarga kann künftig auch in der EU in der Zweitlinienbehandlung von Leberkrebs eingesetzt werden. Die EU-Kommission erteilte dem Pharmakonzern die Zulassung für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit hepatozellulären Karzinom direkt im Anschluss an eine Behandlung mit dem Erstlinienmedikament Nexavar.

Bislang war der Wirkstoff Regorafenib in der EU sowie in anderen Ländern zur Behandlung bestimmter Formen von Darm- und Magenkrebs zugelassen. Bayer hatte in den vergangenen Monaten bereits die Zulassung des Mittels zur Zweitlinienbehandlung von Leberkrebs für die USA und Japan erhalten.

Das Leberzellkarzinom ist die häufigste Form von Leberkrebs und die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache weltweit.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2017 02:51 ET (06:51 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.