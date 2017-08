FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Freude über den US-Arbeitsmarktbericht hat am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart zunächst nachgewirkt. Der Dax rückte am Montag in den ersten Minuten nach der Eröffnung um 0,18 Prozent auf 12 319,56 Punkte vor.

Auch der MDax der mittelgroßen Werte präsentierte sich mit plus 0,28 Prozent auf 25 174,19 Punkten freundlich. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,13 Prozent auf 2285,19 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,09 Prozent hoch. An den asiatischen Börsen waren die Vorzeichen am Montag ebenfalls grün.

Am Freitag hatten die besser als erwartet ausgefallenen US-Jobdaten zusammen mit einem nachgebenden Euro den Dax kräftig angetrieben. In New York war der US-Leitindex Dow Jones Industrial mit einem weiteren Rekord aus dem Handel gegangen./ajx/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0067 2017-08-07/09:24