Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im Juni entgegen den

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Juni entgegen den Erwartungen gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging sie gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent zurück. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Zuwachs von 0,1 Prozent prognostiziert. Das für Mai gemeldete Plus von 1,2 Prozent wurde bestätigt. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion arbeitstäglich bereinigt um 2,4 (Vormonat: 4,8) Prozent. Im zweiten Quartal legte der Output gegenüber dem Vorquartal um 1,8 (1. Quartal: 1,2) Prozent zu.

Oettinger warnt Autohersteller vor möglichen Kartellstrafen in Milliardenhöhe

EU-Kommissar Günther Oettinger hält Strafen in Milliardenhöhe für die deutschen Autohersteller wegen eines möglichen Kartellverstoßes für möglich. Die europäische Wettbewerbsbehörde nehme "keine Rücksicht auf große Namen", sagte Oettinger der Bild-Zeitung. Sie schrecke auch vor Strafen nicht zurück, "die den Unternehmen weh tun und abschrecken".

Niedersächsischer Ministerpräsident Weil nennt VW-Affäre "olle Klamotte"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat Berichte über eine mögliche Einflussnahme des VW-Konzerns auf eine Regierungserklärung von 2015 erneut zurückgewiesen. Dies sei ein "absurder Vorwurf", sagte Weil der Bild-Zeitung. "Der angeblich neue Ärger ist eine olle Klamotte und schon vor mehr als einem Jahr in Niedersachsen diskutiert worden. Das ist ein Wahlkampfmanöver", fügte der SPD-Politiker hinzu.

Zentralrat der Muslime warnt vor Instrumentalisierung des Islam im Wahlkampf

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, hat davor gewarnt, das Thema Islam im Wahlkampf zu instrumentalisieren. "Islam-Tmen versprechen immer erhöhte Aufmerksamkeit. Das verleitet Politiker, die Themen zu bedienen", sagte Mazyek dem Badischen Tagblatt. "Ich kann nur appellieren, es nicht ausarten zu lassen, denn die Betroffenen müssen es ausbaden." Mazyek sagte, sein Appell richte sich an alle Parteien.

Tillerson kündigt US-Reaktion auf russische Strafmaßnahmen bis September an

Bei einem Treffen in Manila hat US-Außenminister Rex Tillerson seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow vor einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen gewarnt. Er habe gegenüber Lawrow eine Reaktion der USA bis zum 1. September auf die jüngsten diplomatischen Strafmaßnahmen Russlands angekündigt, sagte Tillerson am Montag in Manila.

Yonhap: Nordkorea lehnt Gesprächsangebot des Südens am Rande von Asean-Forum ab

Bei einem seltenen Treffen der Außenminister von Nord- und Südkorea hat Pjöngjang einem Agenturbericht zufolge ein Gesprächsangebot Seouls abgelehnt. Die südkoreanische Chefdiplomatin Kang Kyung Wha kam am Montag am Rande eines Regionalforums der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Manila mit ihrem nordkoreanischen Kollegen Ri Hong Yo zusammen, wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf einen Vertreter des Außenamts in Seoul meldete.

Führung Venezuelas will "Terror-Angriff" auf Militärstützpunkt abgewehrt haben

In Venezuela haben Sicherheitskräfte nach Darstellung der Regierung einen "terroristischen" Angriff auf einen Militärstützpunkt im Norden des Landes abgewehrt. Nach Angaben von Staatschef Nicolás Maduro wurden zwei der Angreifer am Sonntag getötet, acht weitere seien festgenommen worden. Der linksnationalistische Staatschef machte unter anderem die USA für den Angriff verantwortlich.

Südkoreanische Ankläger fordern zwölf Jahre Haft für Samsung-Erben

Im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye hat die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Haft für den Erben des Großkonzerns Samsung beantragt. Lee Jae Yong, der derzeit als Vizepräsident von Samsung Electronics amtiert, sei ein "Begünstigter" der Straftaten in dem Skandal gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft am Montag. Lee soll Geld an dubiose Stiftungen gezahlt haben, um sich die Gunst der inzwischen zurückgetretenen Präsidentin Park zu sichern.

INDONESIEN

BIP 2Q +5,01% gg Vorjahr (PROG +5,04%)

BIP 2Q +4,00% gg Vorquartal (PROG +4,04%)

BIP 1. Hj +5,01% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.