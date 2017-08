IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd.: Osisko Gold Royalties berichtet Ergebnisse des zweiten Quartals 2017 / Erhöht Dividende um 25%

Osisko Gold Royalties berichtet Ergebnisse des zweiten Quartals 2017 Erhöht Dividende um 25%

(Montréal, Kanada, 3. August 2017) Osisko Gold Royalties Ltd (das Unternehmen oder Osisko - http://www.rohstoff-tv.net/c/mid,4419,Nachrichten/?v=297628) berichtet die Ergebnisse für das zweite Quartal 2017. Falls nicht anders angegeben sind alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar.

Die wichtigsten Ergebnisse - Q2 2017

- Am 5. Juni 2017 Bekanntgabe der Akquisition eines Edelmetallportfolios an Aktiva von Orion Mine Finance Group (Orion) bestehend aus 74 Lizenzgebühren (Royalties), Streams und Edelmetallabnahmen einschließlich eines Diamanten-Stream von 9,6% an der Diamantenmine Renard sowie einen Gold- und Silber-Stream von 4% an der Gold- und Silbermine Brucejack. Bei beiden handelt es sich um neue Minen in Kanada. Außerdem erwarb das Unternehmen einen Silber-Stream von 100% an der Kupfermine Mantos Blancos in Chile. Die Akquisition wurde am 31. Juli 2017 geschlossen; - Rekordeinnahme von 10.863 Unzen Goldäquivalent (Gold Equivalent Ounces, GEO) Unzen Gold-Äquivalent schließen ein NSR-Royalties in Gold, Silber und andere Bar-Royalties sowie den Silber-Stream. Silber wurde in Unzen Gold-Äquivalent umgewandelt durch Multiplizieren der Unzen Silber mit dem Durchschnittssilberpreis für den Zeitraum und Division durch den Durchschnittsgoldpreis für diesen Zeitraum. Abnahmeabkommen wurden Umgewandelt unter Verwendung der finanziellen Abgeltung geteilt durch den durchschnittlichen Goldpreis des Zeitraums. Cash-Royalties wurden in Unzen Gold-Äquivalent umgewandelt durch Division der zugehörigen Einnahme durch den Durchschnittsgoldpreis für diesen Zeitraum. Siehe Portfolio der Royalty- und Stream-Beteiligungen für verwendete Durchschnittsmetallpreise. (Zunahme um 12% gegenüber Q2 2016 drei Monate mit Ende 30. Juni 2016 oder zweites Quartal 2016 (Q2 2016). ); - Rekordquartalseinnahmen von 18.4 Mio. CAD (Zunahme um 16% gegenüber Q2 2016); - Netto-Cashflows aus operativem Geschäft von 14,1 Mio. CAD (verglichen mit 15,9 Mio. CAD in Q2 2016); - Nettogewinn für Osisko-Aktionäre von 11,0 Mio. CAD bzw. $0,10 pro Aktie (basic) (verglichen mit 15,7 Mio. CAD bzw. 0,15 CAD pro Aktie (basic) in Q2 2016);

- Bereinigter Gewinn Bereinigte Gewinne und bereinigte Gewinne pro Aktie sind Non-IFRS-Maßstäbe, die gemäß IFRS keine Standarddefinition besitzen. Siehe Non-IFRS-Maßstäbe in Abschnitt Non-IFRS-Maßstäbe in dieser Pressemitteilung. von 7,1 Mio. CAD bzw. 0,07 CAD pro Aktie (basic)3 (verglichen mit 6,6 Mio. CAD bzw. 0,06 CAD pro Aktie (basic) in Q2 2016).

- Akquisition zusätzlicher Stammaktien der Barkerville Gold Mines Ltd. (Barkerville), ein Partner der Osisko, für 38,9 Mio. CAD, was Osiskos Besitzanteil auf 33,4% erhöht. - Akquisition einer weiteren Net Smelter Return Royalty (NSR) in Höhe von 0,75% am Goldprojekt Cariboo der Barkerville für eine Barzahlung von 12,5 Mio. CAD, was die NSR-Royalty der Osisko am Goldprojekt Cariboo auf insgesamt 2,25% NSR erhöht; und - Bekanntgabe einer elften vierteljährlichen Dividende von 0,04 CAD pro Stammaktie, die am 17. Juli 2017 an bei Handelsschluss am 30. Juni 2017 registrierte Aktionäre ausgezahlt wurde.

Wichtige Ereignisse - August 2017

- Bekanntgabe einer zwölften vierteljährlichen Dividende von 0,05 CAD pro Stammaktie, die am 16. Oktober 2017 an bei Handelsschluss am 30. September 2017 registrierte Aktionäre ausgezahlt wird. Dies entspricht einer Erhöhung um 25% gegenüber dem vorherigen Quartal.

Sean Roosen, Chair und Chief Executive Officer, äußerte sich zu den Aktivitäten im zweiten Quartal: Unsere Bemühungen im Quartal konzentrierten sich auf den Abschluss und die Durchführung der umwälzenden Akquisition des Portfolios an Royalties, Streams und Abnahme-Assets der Orion. Wir freuen uns ebenfalls über den Fortschritt unserer Beteiligungsunternehmen, die ein Teil unseres Beschleunigermodells sind, bei der Weiterentwicklung ihrer entsprechenden Goldentwicklungsprojekte. Wir glauben, dass Osisko in einer einzigartigen Lage ist, in der nahen Zukunft den Wert für ihre Aktionäre mit seinem wachstumsorientierten Portfolio zu erhöhen.

Akquisition von Orions Portfolio

Am 31. Juli 2017 erwarb Osisko ein Edelmetallportfolio an Aktiva von Orion bestehend aus 61 Royalties, 7 Edelmetallabnahmen und 6 Streams für US$ 506,8 Mio. (653,1 Mio. CAD Basierend auf dem Wechselkurs der Bank of Canada am 31. Juli 2017. ) in bar. Dies entspricht dem vereinbarten Kaufpreis von US$ 500,6 Mio. (645,3 Mio. CAD4) plus einer anfänglichen Schätzung von US$ 6,2 Mio. (7,8 Mio. CAD4) der Beträge, die Orion seit dem 1. Juni 2017, der Stichtag der Transaktion und des erworbenen Betriebskapitals, erhalten hat sowie 30.906.594 Stammaktien der Osisko, die an Orion ausgegeben wurden (der Kaufpreis) (die Transaktion). Die Zusammenlegung der Portfolios von Osisko und Orion führte dazu, dass das Unternehmen insgesamt 131 Lizenzgebühren und Streams, einschließlich 16 umsatzgenerierender Aktiva, besitzt. Durch die Transaktion erwarb das Unternehmen einen Diamanten-Stream von 9,6% an der Diamantenmine Renard sowie einen Gold- und Silber-Stream von 4% an der Gold- und Silbermine Brucejack. Bei beiden handelt es sich um neue Minen in Kanada. Außerdem erwirbt das Unternehmen einen Silber-Stream von 100% an der Kupfermine Mantos Blancos in Chile.

Im Rahmen der Transaktion zeichneten CDP Investissements Inc., eine Tochtergesellschaft der Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse) und der Fonds de solidarité des travailleurs du Quebec (F.T.Q.) (der Fonds F.T.Q.) im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung (die Privatplatzierung) Stammaktien von Osisko im Wert von 200 bzw. 75 CAD, um einen Teil der Barvergütung zu finanzieren und die Transaktion zu unterstützen. Insgesamt wurden 18.887.363 Stammaktien (Stammaktien der Privatplatzierung) zu einem Preis von 14,56 CAD pro Aktie in der Privatplatzierung ausgegeben. Die Privatplatzierung unterlag einer Kapitalbindungszahlung in Höhe von 7% teilweise zahlbar in Aktien (2% entsprechen 385.475 Stammaktien) und in bar (5% entsprechen 13,8 Mio. CAD).

Eine Sonderversammlung der Osisko-Aktionäre wurde am 13. Juli 2017 abgehalten, auf der die Aktionäre die Transaktion und die Privatplatzierung genehmigten.

Nach der Transaktion besitzen Orion, Caisse und ihre Tochtergesellschaften sowie Fonds F.T.Q. ungefähr 19,7%, 12,1% bzw. 5,5% von Osiskos ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien basierend auf der Anzahl der bei Abschluss der Transaktion am 31. Juli 2017 ausstehenden Stammaktien der Osisko. Jeder Verkauf der an Orion ausgegebenen Aktien unterliegt bestimmten Beschränkungen einschließlich einer 12monatigen Haltefrist und umfassender Ausschüttungsanforderungen.

Das Unternehmen stimmte zu, den Baranteil der Akquisition in US-Dollar für den fixen vorher festgelegten Betrag von US$500,6 Mio. (entspricht 675,0 Mio. CAD bei Unterzeichnung des Abkommens) zu zahlen. Folglich schloss das Unternehmen im Juni 2017 Devisentermingeschäfte für 275 Mio. CAD, um US$204 Mio. zu erwerben und bezeichnete diese Verträge als Cashflow-Hedges zu Rechnungslegungszwecken. Der Rest des Baranteils des in US-Dollar gezahlten Akquisitionspreises in Höhe von US$ 184,8 Mio. (230,8 Mio. CAD4) wurde mit in US-Dollar denominierten Barreserven und durch die verfügbare revolvierende Kreditfazilität bezahlt, die für US$118 Mio. ($147,3 Mio. CAD4) in Anspruch genommen wurde.

Die Transaktion mit Orion wird als Geschäftszusammenlegung mit Osisko als der Käufer verbucht. Die erworbenen Assets und die übernommenen Verbindlichkeiten werden zu ihrem geschätzten fairen Marktwerten zum Zeitpunkt des Abschlusses der Akquisition am 31. Juli 2017 verbucht. Die gesamten Transaktionskosten werden auf 8,5 bis 9,0 Mio. CAD geschätzt, wovon 1,0 Mio. CAD und 1,1 Mio. CAD in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung für die drei- bzw. sechs Monate mit Ende 30. Juni 2017 enthalten.

Die erworbenen Streams und Abnahmeabkommen unterliegen Abnahmeverpflichtungen von Gold, Silber und Diamanten, die im Abschnitt Contractual Obligations und Commitments der Management and Discussion Analysis für die drei bzw. sechs Monate mit Ende 30. Juni 2017 zusammengefasst sind und bei SEDAR, www.sedar.com und der U.S. Securities and Exchange Commisssion bei EDGAR, www.sec.gov, eingereicht wurde.

Zusammenfassung signifikanter erworbener Royalty-, Stream- und Abnahmebeteiligungen

Asset Betreiber BeteiligungRohstoff Land Stadium

Renard Stornoway Stream Dia Canada Producti Diamonds on Mantos Mantos Stream Ag Chile Producti Blancos Copper on S.A.

Brucejack Pretium Stream & Au Canada Producti Resources Offtake on

Sasa Lynx Stream Ag MacedoniProducti Resources a on Ltd Matilda Blackham Offtake Au AustraliProducti Resources a on Parral GoGold Offtake Au Mexico Producti Resources on San Ramon Red Eagle Offtake Au ColombiaProducti Mining on Corp. Seabee Silver 3% NSR Au Canada Producti Standard Royalty on Bald Mtn. Kinross 1% NSR Au USA Producti Alligator Royalty on Ridge Bald Mtn. Kinross 4% NSR Au USA Producti Duke/ Royalty on Trapper Brauna Lipari 1% GRR(1) RDia Brazil Producti oyalty on Kwale Base 1.5% GRR Il, Ru, Kenya Producti Resources Royalty Zi on Pan GRP 4% NSR Au USA Producti Minerals Royalty on

Amulsar Lydian Stream & Au, Ag Armenia Developm

Internati Offtake ent onal Back Forty Aquila Stream Ag USA Developm Resources ent Gold Rock GRP 4% NSR Au USA Explorat Minerals Royalty ion

Casino Western 1.25% NSR Au, Ag, Canada Explorat

Copper & Royalty Cu ion Gold

Cerro Del Primero 3% NSR Au, Ag Mexico Explorat Gallo Mining Royalty ion

Sao Jorge GoldMining1.25% NSR Au Brazil Explorat Royalty ion

Spring Waterton 0.5% NSR Au USA Explorat Valley Royalty ion

Nimbus MacPhersonOfftake Au, Ag AustraliExplorat

s a ion Resources Yenipazar Aldridge Offtake Au Turkey Explorat Minerals ion Inc.

(1) Gross revenue royalty (GRR)

Renard (Stornoway Diamond Corporation)

Die Diamantenmine Renard wird von Stornoway Diamond Corporation betrieben und ist Quebecs erste und Kanadas sechste produzierende Diamantenmine. Sie liegt ungefähr 250km nördlich der Cree-Gemeinde Mistassini und 350km nördlich von Chibougamau in der Region James Bay im nördlichen Zentral-Quebec. Die Konstruktion der Mine begann am 10. Juli 2014 und die kommerzielle Produktion wurde am 1. Januar 2017 bekannt gegeben. Gemäß der Konditionen des Renard-Streaming-Abkommens ist Osisko zu 9,6% der Produktion der Diamantenmine Renard berechtigt gegen eine Zahlung von US$50 pro Karat vorbehaltlich eines jährlichen Anstiegs um 1% nach dem 1. Januar 2010.

Mantos Blancos (Mantos Copper S.A.)

Mantos Copper S.A. (Mantos) ist ein Bergbauunternehmen mit Fokus auf den Abbau und Verkauf von Kupfer. Das Unternehmen besitzt und Betreibt die Mine Mantos Blancos und das Projekt Mantoverde in den Regionen Antofagasta und Atacama in Nord-Chile. Das Mantos-Stream-Abkommen ist über die Lebensdauer der Mine und basiert auf 100% des verkaufbaren Silbers aus der Kupfermine Mantos Blancos, bis 19.300.000 Unzen ausgeliefert wurden. Danach wird sich der Stream auf 30% reduzieren. Der Kaufpreis für Silber beträgt laut dem Mantos-Stream 25% des durchschnittlichen Silbermarktpreises für jede Unze raffiniertes Silber, die von Mantos an Osisko verkauft und geliefert und/oder gutgeschrieben wird. Mantos kann sich dazu entscheiden, die Menge an raffinierten Silber um 50% zu reduzieren, die an Osisko geliefert oder verkauft wird. In diesem Fall wird Mantos US$70 Mio. an Osisko zahlen.

Osisko hat ein Vorkaufsrecht hinsichtlich einer Finanzierung durch Mantos von etwaigen Royalty-, Stream-Beteiligungen oder Produktionsanteilen an Gold in der Kupfermine Mantos Blancos oder der Mine Mantoverde vor dem 30. Juni 2018.

Brucejack-Stream (Pretium Resources Inc.)

Pretium Resources Inc.s (Pretium) hochgradige Untertagegoldmine Brucejack gab am 3. Juli 2017 die kommerzielle Produktion bekannt. Die Goldmine Brucejack liegt im Nordwesten von British Columbia ungefähr 65km nördlich von Stewart, British Columbia, und umfasst 122.133 Hektar (über 301.798 Acre). Die Kondition des Brucejack-Stream ist das Datum, an dem Pretium 7.067.000 Unzen Gold und 26.297.000 Unzen Silber verkauft hat. Falls Pretium die Stream-Option 2018 ausübt, wird der Metallprozentanteil 3% (1,5% zurechenbar an Osisko) betragen, und falls Pretium die Stream-Option 2019 ausübt, wird er 4% (2% zurechenbar an Osisko) betragen. Pretium kann sich dazu entscheiden, den gesamten Stream oder einen Teil des Streams mittels einer der folgenden Optionen zurückzukaufen:

a) Rückkauf 2018: Pretium hat das Recht zum Rückkauf des gesamten Streams am 31. Dezember 2018 für US$237 Mio. (US$119 Mio. zurechenbar an Osisko); b) Rückkauf 2019: Pretium hat das Recht zum Rückkauf des gesamten Streams am 31. Dezember 2019 für US$272 Mio. (US$136 Mio. zurechenbar an Osisko); c) Herabsetzung 2018: Pretium hat das Recht, den Stream von 8% auf 3% zu reduzieren durch Zahlung von US$150 Mio. am 31. Dezember 2018 (US$75 Mio. zurechenbar an Osisko); d) Herabsetzung 2019: Pretium hat das Recht, den Stream von 8% auf 4% zu reduzieren durch Zahlung von US$150 Mio. am 31. Dezember 2019 (US$75 Mio. zurechenbar an Osisko).

Falls Pretium das Recht zur Herabsetzung oder Rückkauf nicht ausübt, werden die raffinierten Edelmetalle gemäß des Streams bis 31. Dezember 2019 sowie US$20 Mio. durch Pretium zahlbar sein (US$10 Mio. zurechenbar an Osisko) und ein Stream von 8% (4% zurechenbar an Osisko) wird ab 1. Januar 2020 gültig sein bei laufenden Transferzahlungen von US$400 pro Unze Gold und US$4,000 pro Unze Silber.

Brucejack-Abnahme

Das Brucejack-Abnahmeabkommen gilt für Verkäufe ab den ersten 7.067.000 Unzen raffinierten Goldes (abzüglich etwaiger gemäß des Brucejack-Strem-Abkommens gelieferter Unzen, wie oben beschrieben). Der Preis den Osisko für das raffinierte Gold bezahlen muss basiert auf einem Referenzgoldpreis in US-Dollar pro Unze während eines Preisfestsetzungszeitraums vor und nach dem Datum eines jeden Verkaufs. Die Abnahmeverpflichtung gilt für 100% (50% zurechenbar an Osisko) des auf dem Projekt Brucejack produzierten raffinierten Goldes abzüglich eines Prozentanteils raffinierten Goldes, der gemäß des Brucejack-Strem-Abkommens geliefert wird (0% bis 4% zurechenbar an Osisko), vorbehaltlich der oben beschriebenen Herabsetzung. Pretium hat die Option zur Herabsetzung der Abnahmeverpflichtung durch eine der folgenden Optionen:

a) Am 31. Dezember 2018 kann sich Pretium zur Reduzierung der Abnahmeverpflichtungen entscheiden um (i) 50% (25% zurechenbar an Osisko) durch Zahlung von US$11 pro Unze multipliziert mit 0,50 für die restlichen nicht gelieferten Unzen Gold oder (ii) um 25% (12,5% zurechenbar an Osisko) durch Zahlung von US$11 pro Unze multipliziert mit 0,75 für die restlichen nicht gelieferten Unzen Gold; oder b) Am 31. Dezember 2019 kann sich Pretium zur Reduzierung der Abnahmeverpflichtungen entscheiden um (i) 50% (25% zurechenbar an Osisko) durch Zahlung von US$13 pro Unze multipliziert mit 0,50 für die restlichen nicht gelieferten Unzen Gold oder (ii) um 25% (12,5% zurechenbar an Osisko) durch Zahlung von US$13 pro Unze multipliziert mit 0,75 für die restlichen nicht gelieferten Unzen Gold.

Rekordeinnahme von Unzen Goldäquivalent in Q2 und im ersten Halbjahr 2017

Das Royalty-Portfolio produzierender Royalty- und Stream-Beteiligungen des Unternehmens führten im zweiten Quartal 2017 zu einem Rekord von 10.863 GEOs für insgesamt 21.280 GEOs im ersten Halbjahr 2017. Die gestiegene Produktion auf Canadian Malartic, Eleonore und Vezza sowie Gibraltar-Stream waren die Hauptgründe für die GEO-Rekordmenge im Quartal, obwohl die Produktion auf Island Gold im Vergleich mit dem zweiten Quartal 2016 zurückging.

Eingenommene Royalties (in GEOs)

Drei Monate mit Sechs Monate mit Ende 30. Ende 30. Juni Juni , 2017 2016 2017 2016

Gold

Canadian Malartic7,407 7,242 14,890 14,364 Éléonore 1,748 1,585 3,329 3,655 Island Gold 394 440 810 652 Vezza 326 221 675 221 andere 77 78 227 105 9,952 9,566 19,931 18,997

Silber

Gibraltar (3 u. 800 - 1,109 - 5 Monate) Canadian Malartic111 105 238 207 Vezza - - 2 - 911 105 1,349 207

Total GEO 10,863 9,671 21,280 19,204

Einnahmen

Drei Monate mit Ende 30. Juni 2017 2016

DurchscVerkaufGesamteDurchscVerkaufGesamte hnittsvte innahmehnittsvte innahme

erkaufs Unzen n erkaufs Unzen n preis ($000preis ($000 pro Un s) pro Un s) ze ze

($) ($)

Verkauftes Gold 1,692 9,874 16,710 1,631 9,497 15,488

Verkauftes Silbe23 66,681 1,519 23 7,583 178 r Royalties (Barza- - 130 - - 126 hlung ) 18,359 15,792 Sechs Monate mit Ende 30. Juni 2017 2016

DurchscVerkaufGesamteDurchscVerkaufGesamte hnittsvte innahmehnittsvte innahme

erkaufs Unzen n erkaufs Unzen n preis ($000preis ($000 pro Un s) pro Un s) ze ze

($) ($)

Verkauftes Gold 1,656 19,843 32,858 1,633 18,914 30,890 Verkauftes Silbe23 97,609 2,255 22 15,683 338 r

Royalties (Barza- - 372 - - 170 hlung ) 35,485 31,398

In den Jahren 2017 und 2016 stammten die Einnahmen zu 100% aus dem Edelmetallverkauf und zu 100% aus Kanada.

Übersicht Finanzergebnisse

- Einnahmen von 18,4 Mio. CAD im Vergleich mit 15,8 Mio. CAD in Q2 2016; - Bruttogewinn von 14,4 Mio. CAD im Vergleich mit 12,8 Mio. CAD in Q2 2016; - Betriebsgewinn von 5,9 Mio. CAD im Vergleich mit 4,8 Mio. CAD in Q2 2016; - Nettogewinn für Osisko-Aktionäre von 11,0 Mio. CAD bzw. $0,10 pro Aktie (basic und verwässert) verglichen mit 15,7 Mio. CAD bzw. 0,15 CAD (basic und verwässert) in Q2 2016;

- Bereinigter Gewinn Bereinigte Gewinne und bereinigte Gewinne pro Aktie sind Non-IFRS-Maßstäbe, die gemäß IFRS keine Standarddefinition besitzen. Siehe Non-IFRS-Maßstäbe in Abschnitt Non-IFRS-Maßstäbe in dieser Pressemitteilung. von 7,1 Mio. CAD bzw. 0,07 CAD pro Aktie (basic)3 verglichen mit 6,6 Mio. CAD bzw. 0,06 CAD pro Aktie (basic) in Q2 2016;

- Netto-Cashflows aus operativen Tätigkeiten von 14,1 Mio. CAD verglichen mit 15,9 Mio. in Q2 2016.

Die Einnahmen stiegen im zweiten Quartal 2017 als Ergebnis der höheren eingenommenen und verkauften in natura Royalties. Die auf Canadian Malartic eingenommenen Gold-Royalties stiegen um 2% bzw. 165 Unzen (der Verkauf nahm um 156 Unzen zu), die auf der Mine Eleonore eingenommenen und verkauften Gold-Royalties stiegen um 10% bzw. 163 Unzen und die auf der Mine Vezza eingenommenen und verkauften Gold-Royalties stiegen um 105 Unzen. Zusätzlich erhielt und verkaufte Osisko 58.376 Unzen Silber hinsichtlich seines Gibraltar-Silber-Streams. Der Durchschnittsverkaufspreis pro Unze Gold in kanadischen Dollar war im zweiten Quartal 2017 mit 1.692 CAD höher als die 1.631 CAD im zweiten Quartal 2016.

Im zweiten Quartal 2017 wurde ein Bruttogewinn von 14,4 Mio. CAD erzielt verglichen mit 12,8 Mio. CAD im zweiten Quartal 2016. Dies ist das Ergebnis der höheren Verkaufszahlen.

Im zweiten Quartal 2017 wurde ein Betriebseinkommen von von 5,9 Mio. CAD erzielt verglichen mit 4,8 Mio. im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2016. Der Anstieg des Betriebsgewinns in 2017 ist in erster Linie das Ergebnis eines höheren Bruttogewinns und die Kostendeckung über assoziierte Unternehmen, niedrigere Explorations- und Bewertungsausgaben sowie ein Gewinn aus der Veräußerung von Explorations- und Bewertungs-Assets (verglichen mit einem Verlust im zweiten Quartal 2016). Dies wurde zum Teil durch höhere Allgemein- und Verwaltungsausgaben (G&A) aufgewogen. Der Anstieg der G&A-Ausgaben beruht in erster Linie auf höheren Vergütungsaufwendungen auf Aktienbasis hinsichtlich der Nachzugsaktien und gesperrten Aktieneinheiten (größere Anzahl ausstehender Einheiten und Zunahme der erwarteten Zielsetzungen zum 30. Juni 2017) sowie höherer Allgemeinkosten aufgrund der Zunahme der Aktivitäten des Unternehmens im Jahr 2017. Die Geschäftsentwicklungskosten blieben mit 2,7 Mio. CAD unverändert, schließen aber die Transaktionskosten hinsichtlich der Akquisition von Orion in Höhe von 1,0 Mio. CAD im zweiten Quartal 2017 ein.

Der Rückgang des Nettogewinns für die Osisko-Aktionäre im zweiten Quartal 2017 beruht in erster Linie auf einem Wechselkursverlust und dem fehlen der Dividendeneinnahmen nach dem Verkauf der Aktien der Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIORC) im Jahr 2016 und Anfang 2017. Dies wurde zum Teil durch höhere Zinseinnahmen aufgewogen.

Die bereinigten Gewinne stiegen auf 7,1 Mio. CAD verglichen mit 6,6 Mio. CAD im zweiten Quartal 2016 als Ergebnis eines höheren Bruttogewinns, was zum Teil durch einen Anstieg der G&A-Ausgaben aufgewogen wurde.

Im Vergleich mit dem zweiten Quartal 2016 sanken die Netto-Cashflows aus dem operativen Geschäft als Ergebnis einer geringeren Auswirkung der Veränderungen im nicht zahlungswirksamen Umlaufvermögen im zweiten Quartal 2017.Ausgenommen der Veränderungen im nicht zahlungswirksamen Umlaufvermögen, betrugen die Netto-Cashflows aus dem operativen Geschäft 13,7 Mio. CAD verglichen mit 13,0 Mio. CAD im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2016. Dies ist in erster Linie das Ergebnis höherer Einnahmen und eines höheren Bruttogewinns.

Update der Lizenzabgaben und Produktionsabgaben produzierenden Beteiligungen

Mine Canadian Malartic

Einer der Eckpfeiler des Unternehmens ist eine 5%-NSR-Royalty auf der Liegenschaft Canadian Malartic, die in Malartic, Quebec, liegt und der Canadian Malartic General Partnership (Partnerschaft) betrieben wird. Diese Partnerschaft wurde von Agnico Eagle Mines Limited und Yamana Gold Inc. (die Partner) gegründet. Auf Canadian Malartic wurde die Prognose fur 2017 und 2018 etwas erhöht aufgrund einer Änderung im Plan über die Lebensdauer der Mine. Die Partner deuteten an, dass ein aktualisierter Plan einen früheren Zugang zu höhergradigen Zonen bietet, die tiefer in der Tagebaugrube Canadian Malartic liegen. Die Partnerschaft prognostiziert 600.000 Unzen, 650.000 Unzen und 640.000 Unzen Gold für 2017, 2018 bzw. 2019 Siehe Agnico Eagles Pressemitteilung vom 15. Februar 2017 mit dem Titel: Agnico Eagle Reports Fourth Quarter und Full Year 2016 Results .

Die Regierung der Provinz Quebec hat die Genehmigung zur Erweiterung der Mine Canadian Malartic im April 2017 bekannt gegeben. Das Erweiterungsprojekt wird es der Mine erlauben, die Zone Barnat zu erreichen, die weicheres Erz besitzt und folglich einen höheren Durchsatz ermöglichen. Der Beginn der Produktionsaktivitäten wird zurzeit für Ende 2019 prognostiziert, was vom Erhalt der zusätzlichen Genehmigungszerifikate und dem Fortschritt der Straßenumleitung abhängt. Als ein Teil der Genehmigung wurden bestimmte Betriebsparameter modifiziert und geklärt, die nach Erwartungen die Betriebseffizienz von Canadian Malartic verbessern werden.

Im Juli 2017 berichteten die Partner eine Rekordquartalsproduktion und Mühlendurchsatz auf Canadian Malartic, was zum größten Teil auf höheren Gehalten und höheren Volumina weicheren Erzes beruht, das aufbereitet wird Siehe Agnico Eagles Pressemitteilung vom 26. Juli 2017 mit dem Titel: Agnico Eagle Reports Second Quarter 2017 Results .

Canadian Malartic (Odyssey-Zonen) Siehe Agnico Eagles Pressemitteilung vom 26. Juli 2017 mit dem Titel: Agnico Eagle Reports Second Quarter 2017 Results

Im ersten Quartal 2017 gab die Partnerschaft eine erste geschlussfolgerte Mineralressource in den Odyssey-Zonen der Mine Canadian Malartic bekannt. Die Liegenschaft Odyssey liegt an der Ostseite der Liegenschaft Canadian Malartic ungefähr 1,5km östlich der aktuellen grenze der Tagebaugrube Canadian Malartic. Es wurde eine anfängliche geschlussfolgerte Mineralressource von 1,43 Mio. Unzen (20,7 Mio. Tonnen mit 2,15 g/t Gold) in den Odyssey-Zonen Nord und Süd abgegrenzt. Die Partnerschaft gab ein kurzfristiges Produktionspotenzial (2018 bis 2020) für den Untertageabbau Odyssey-Süd bekannt. Osisko hat eine 5%-NSR-Royalty auf der Zone Odyssey-Süd und eine 3%-NSR-Royalty auf der Zone Odyssey-Nord.

Mine Eleonore

Ein weiterer Eckpfeiler Osiskos ist eine gleitende NSR-Royalty in Höhe von 2,0 bis 3,5% auf der Goldliegenschaft Eleonore in der Region James Bay, Quebec. Eleonore wird von Goldcorp Inc. (Goldcorp) betrieben. Für 2017 wird eine Goldproduktion von insgesamt 315.000 Unzen (+/-5%) Siehe Goldcorps Pressemitteilung vom 15. Februar 2017 mit dem Titel: Goldcorp Reports Fourth Quarter and Full Year 2016 Results erwartet. Die Steigerung im Vergleich mit 2016 beruht auf der kontinuierlichen Produktionssteigerung in der Mine. Eine Studie über die Lebensdauer der Mine ist im Laufen, um die nachhaltige Abbaurate in der Lagerstätte Roberto festzulegen. Goldcorp hat berichtet Siehe Goldcorps Management Discussion and Analysis for the threee and six months ended June30, 2017. , dass die Goldproduktion in den drei und sechs Monaten mit Ende 30. Juni 2017 um 11% niedriger bzw. 2% höher war als in den drei und sechs Monaten mit Ende 30. Juni 2016. Während der Betrieb weiter hochgefahren wurde, stand die im zweiten Quartal 2017 abgebaute Tonnage wie geplant im Einklang mit dem Vorjahr, da man sich auf Eleonore auf das Erreichen einer zusätzlichen Entwicklung konzentrierte, um die langfristigen Produktionsraten zu unterstützen. In der zweiten Hälfte des Jahres 2017 erwartet man einen Anstieg der Gehalte im abgebauten Erz als Ergebnis der Minenablaufplanung. Auf Eleonore wurde in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 eine Entwicklungsrate von 51m pro Tag erzielt verglichen mit 47m pro Tag in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016. Dies wurde zur Unterstützung der Produktionssteigerung auf 7.000 Tonnen pro Tag konzipiert, die laut Erwartungen wie geplant Ende 2018 erreicht wird.

Mine Gibraltar

Im ersten Quartal 2017 erwarb Osisko von Gibraltar Mines Ltd. (Gibco), eine sich vollständig in Besitz der Taseko befindliche Tochtergesellschaft, die einen 75-%-Besitzanteil an der Kupfermine Gibraltar (Gibraltar) hat, einen Silber-Stream hinsichtlich der Silberproduktion in Gibraltar, die in British Columbia, Kanada, liegt. Osisko zahlte Taseko für den Silber-Stream 33 Mio. USD (44,3 Mio. CAD) in bar. Zusätzlich wird Osisko für jede gelieferte Unze Silber 2,75 USD zahlen.

Osisko wird von Taseko bis zur Lieferung von 5,9 Mio. Unzen Silber an Osisko einen Betrag erhalten, der 100% von Gibcos Anteil an der Silberproduktion entspricht und danach 35% von Gibcos Silberproduktion. Gibraltar ist die zweitgrößte Kupfertagebaumine in Kanada und die viertgrößte in Nordamerika. Während ihrer Lebensdauer beträgt die durchschnittliche jährliche Produktion der Mine ungefähr 140 Mio. Pfund Kupfer und 2,6 Mio. Pfund Molybdän. Basierend auf dem großen Mineralvorrat von 3,2 Mrd Pfund gewinnbarem Kupfer und 58 Mio. Pfund Molybdän beträgt die geschätzte Lebensdauer des Projekts 23 Jahre (erkundete und vermutete Vorräte zum 1. Januar 2016). Die Akquisition wird laut Erwartungen Osiskos Produktion um ungefähr 200.000 Unzen Silber während der nächsten 14 Jahre erhöhen und steigt auf durchschnittlich 350.000 Unzen in den restlichen Jahren der 23jährigen Lebensdauer der Vorräte auf Gibraltar. Alles Silber hinsichtlich einer Lieferung nach dem 1. Januar 2017 unterliegt dem Stream. Osisko erhielt die erste Lieferung im März (die für die Monate Januar und Februar galt).

Im Juli 2017 wird eine geringe Beeinträchtigung der Produktion in der Mine Gibraltar aufgrund der Waldbrände in der Region erwartet, die zu einer viertägigen Unterbrechung des Abbau- und Aufbereitungsbetriebs führten.

Mine Island Gold Siehe Richmonts Pressemitteilung vom 13. Juli 2017 mit Titel: Richmont Mines Reports Strong Operational Second Quarter...

Im zweiten Quartal 2017 gab Richmond Mines Inc. (Richmont) bekannt, dass die Mine Island Gold jetzt in einer guten Ausgangslage ist, den oberen Bereich der Produktionsprognosen für das Jahr von 87.000 bis 93.000 Unzen zu erzielen oder zu übertreffen nach einem weiteren Quartal mit solider Produktion von 26.110 Unzen Gold. Die Mine Island Gold berichtete eine untertägige Rekordproduktion von 1.148 Tonnen pro Tag, was die für Ende 2018 anvisierte Abbaurate von 1.100 Tonnen pro Tag übertrifft. Die Mühle verarbeitete im Durchschnitt eine Rekordmenge von 940 Tonnen pro Tag und man erwartet die anvisierte Aufbereitungsrate von 1.100 Tonnen pro Tag nach Abschluss der Erweiterungsarbeiten gegen Ende des Jahres 2018 zu erzielen. Richmont deutete ebenfalls an, dass die Ergebnisse des wirtschaftlichen Erstgutachtens für den Erweiterungsfall, da für die Mine Island Gold angefertigt wurde, die positiven Wirtschaftlichkeitsdaten einer kostengünstigen Untertagemine mit einer Kapazität von 1,100 Tonnen pro Tag und einer Mühlenerweiterung bestätigen, was einen weiteren Schritt zur Erschließung des Potenzials der Mine Island Gold ist.

Update des Investmentportfolios

Während der drei und sechs Monate mit Ende 30. Juni 2017 erwarb Osisko Investitionen in Höhe von 68,3 Mio. CAD bzw. 131,1 Mio. CAD und verkaufte Investitionen im Wert von 1,0 Mio. CAD bzw. 23,5 Mio. CAD.

Die folgende Tabelle zeigt den Buchwert (Carrying Value) und Marktwert (Fair Value) der Investitionen in börsengängige Wertpapiere zum 30. Juni 2017 (in tausend Dollar):

börsengängige Buchwert (i Marktwert ( ) ii) Wertpapiere $ $ Partner 168,813 297,911 andere 123,596 123,596 292,409 421,508 (i) Der Buchwert korrespondiert mit dem in der Bilanz verbuchten Betrag, was die Equity-Methode für Investitionen in börsengängige Wertpapiere der Partner und der Marktwert für die anderen Investitionen in börsengängige Wertpapiere ist laut IFRS 9, Financial Instruments. (ii) Der Marktwert korrespondiert mit dem Börsenpreis der Investitionen an einer anerkannten Börse zum 30. Juni 2017.

Osisko Mining Inc.

Zum 3. August 2017 besaß das Unternehmen 29.552.034 Stammaktien, was einer 15,7%-Beteiligung an Osisko Mining entspricht. Osisko besitzt insgesamt eine 1,5%-NSR-Royalty auf dem Goldprojekt Windfall Lake (Windfall). Osisko Mining führt zurzeit ein 400.000m umfassendes Bohrprogram auf Windfall durch.

Barkerville Gold Mines Ltd. Siehe Barkervilles Pressemitteilung vom 17. April 2017 mit Titel BGM intersects 19.20 g/t AU over 54.40 meters and 11.42 g/t AU over 28.55 meters at shaft zone und Barkervilles Webseite auf www.barkervillegold.com und SEDAR für weitere Informationen.

Zum 3. August 2017 besaß das Unternehmen 127.705.560 Stammaktien, was einer 33,4%-Beteiligung an Barkerville entspricht. Barkerville konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung eines ausgedehnten Landpakets im historischen Bergbaubezirk Cariboo im zentralen British Columbia. Barkerville führt zurzeit ein 130.000m umfassendes Explorationsbohrprogramm durch und berichtete, dass das Unternehmen alle Genehmigungen zur anfänglichen Produktion in seinem Untertageprojekt Bonanza Ledge erhalten hat. In der Anfangsphase werden 150.000 Tonnen Material pro Jahr abgebaut. Im April 2017 gab Barkerville eine neue Entdeckung aus ihrem laufenden 130.000m umfassenden Phase-II-Erkundungsbohrprogramms in den Zonen Island Mountain und Valley im Goldprojekt Cariboo des Unternehmens bekannt.

Im April 2017 erwarb Osisko eine zusätzliche 0,75-%-NSR-Royalty am Goldprojekt Cariboo gegen eine Barzahlung von 12,5 Mio. CAD und erhöhte damit die sich im Besitz der Osisko befindliche NSR-Royalty auf 2,25% NSR. Die Gewährung der zusätzlichen Royalty hebt Osiskos Royalty-Erwerbsrecht auf, das gemäß des Investmentabkommens zwischen Osisko und Barkerville, datiert den 5. Februar 2015, gewährt wurde. Osisko wird jedoch ein Vorkaufsrecht auf jedes Gold-Stream-Angebot behalten, das Barkerville hinsichtlich des Goldprojekts Cariboo erhält.

Falco Resources Ltd. siehe Falcos Pressemitteilung vom 20. Februar 2017 mit Titel: Falco Commences 40.000 Metre Drill Program

Zum 3. August 2017 besaß das Unternehmen 23.927.005 Stammaktien, was einer 13,3%-Beteiligung an Falco Resources Ltd. (Falco) entspricht. 2016 veröffentlichte Falco ein anfängliches Wirtschaftlichkeitsgutachten (PEA) für das Projekt Horne 5. Falco arbeitet zurzeit an einer Machbarkeitsstudie, deren Veröffentlichung im dritten Quartal 2017 erwartet wird, und einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt Horne 5, deren Veröffentlichung bis Ende 2017 geplant ist. Im Februar 2017 gab Falco ebenfalls bekannt, dass sie mit einer 40,000m umfassenden Explorationsbohrkampagne auf ihrem großen 668 Quadratkilometer umfassenden Landpaket im Rouyn-Noranda Camp begonnen haben. Dieses Landpaket umschließt das sich zu 100% in Falcos Besitz befindliche Projekt Horne 5.

Im Mai 2016 vergab Osisko an Falco ein Darlehen in Höhe von 10,0 Mio. CAD mit einer 18monatigen Laufzeit und einem Zinssatz von 7%. Laut Konditionen des Darlehens werden Falco und Osisko bis Ende Oktober 2017 die Konditionen und Bedingungen verhandeln und ein Silber- und/oder Gold-Stream-Abkommen (Stream-Abkommen) schließen, wonach Osisko einen Teil des für den Aufbau des Projekts Horne 5 benötigten Entwicklungskapitals Falco zur Verfügung stellen kann. Falls Falco und Osisko bis zum Fälligkeitstag kein Stream-Abkommen geschlossen haben, wird der Hauptbetrag des Darlehens in eine 1%-NSR-Royalty auf dem Projekt Horne 5 umgewandelt und die angefallenen Zinsen werden in bar ausgezahlt.

Labrador Iron Ore Royaty Corporation

Im Laufe des vierten Quartals 2016 und Januar 2017 verkaufte Osisko ihre 9,8%-Beteiligung an LIORC. Das Unternehmen erhielt einen Erlös $113,4 Mio. (einschließlich $98,2 Mio. in 2016). Seit der anfänglichen Investition in LIORC erhielt das Unternehmen $10,7 Mio. an Dividenden (einschließlich $6,3 Mio. in 2016 und $0,2 Mio. in 2017). Mit dieser Investition in LIORC wurde eine Rendite in Höhe von 17,4% Gesamte Kapitalrendite ist ein Non-IFRS-Maßstab, der gemäß IFRS keine Standarddefinition besitzt. Die Berechnung der Gesamtrendite ist die Summe des Kapitalgewinns und der Dividenden geteilt durch die Kosten der Investition und repräsentiert die Rendite über die Lebensdauer der Investition. realisiert. Da Osiskos Beteiligung jetzt vollständig liquidiert wurde, wird das Unternehmen keine weiteren Dividendenzahlungen erhalten.

Explorations- und Bewertungsaktivitäten

Mit Wirkung zum 4. Oktober 2016 schloss Osisko mit Osisko Mining ein Earn-in-Abkommen, das nachträglich in 2017 abgeändert wurde, um zwei getrennte Earn-in-Abkommen zu schaffen. Die Abänderung wurde durch die Optionsvereinbarung für das Projekt Kan mit Barrick Gold Corporation notwendig.

Als Folge der Transaktion wurden die Explorations- und Bewertungsaktivitäten beachtlich reduziert und werden sich auf das Projekt Coulon (Gebiet der James Bay) konzentrieren. Die geschätzten Investitionen für 2017 werden auf 3,1 Mio. CAD geschätzt (1,7 Mio. CAD abzüglich geschätzter Steuergutschriften für die Exploration). Davon werden ungefähr 2,2 Mio. CAD durch Institutionen in Quebec und andere Partner finanziert. Während der drei und sechs Monate mit Ende 30. Juni 2017 betrugen die Investitionen abzüglich Steuergutschriften 0,9 Mio. CAD bzw. 1,7 Mio. CAD. Im ersten Quartal 2017 wurde mit einem 10.000m umfassenden Bohrprogramm und einem vorläufigen Wirtschaftlichkeitsgutachten begonnen.

Am 20. Oktober 2017 (oder unter bestimmten Umständen davor) haben die Minderheitsaktionäre der Mines Coulon Inc., die Tochtergesellschaft in deren Besitz das Projekt Coulon ist, die Option, ihre Aktien der Mines Coulon Inc. umzuwandeln für einen Betrag, der 45% der Kosten ihrer Investition entspricht. Dieser Betrag wird durch Ausgabe einer unterschiedlichen Anzahl von Stammaktien des Unternehmens festgelegt basierend auf dem fairen Marktwert der Aktien des Unternehmens zum Zeitpunkt der Umwandlung. Zum 30. Juni 2017 hatten die Minderheitsaktionäre insgesamt 16,0 Mio. CAD investiert.

Dividenden

Osisko hat in den letzten 12 aufeinanderfolgenden Quartalen Dividenden ausgeschüttet.

Am 17. Juli 2017 zahlte Osisko die elfte vierteljährliche Dividende von 0,04 CAD pro Stammaktie an bei Handelsschluss am 30. Juni 2017 registrierte Aktionäre aus.

Am 3. August 2017 kündigte Osisko eine 12. vierteljährliche Dividende von 0,05 CAD pro Stammaktie an, die am 16. Oktober 2017 an bei Handelsschluss am 30. September 2017 registrierte Aktionäre ausgezahlt wird.

Prognose 2017

Osiskos Prognose 2017 für die Royalty-, Stream- und Edelmetallabnahmebeteiligungen basiert auf öffentlich zugänglichen Prognosen, im Besonderen der Prognosen für die Mine Canadian Malartic, veröffentlicht von Yamana und Agnico Eagle; für die Mine Eleonore, veröffentlicht von Goldcorp; für die Mine Renard, veröffentlicht von Stornoway Diamond; für die Mine Brucejack, veröffentlicht von Pretium und für die Goldmine Island, veröffentlicht von Richmont. Wenn keine öffentlich verfügbaren Prognosen vorliegen, bezieht Osisko interne Prognosen von den Produzenten, wie es für die Mine SASA und die Mine Mantos Blancos der Fall ist, oder verwendet die besten Schätzungen des Managements.

Die Unzen Goldäquivalent für 2017 erhöhten sich nach der Akquisition des Orion-Portfolios und liegen jetzt bei geschätzten 55.300 bis 65.700 GEOs (verglichen mit 43.300 bis 46.100 GEOs vor Akquisition des Orion-Portfolios). Die aktualisierte Schätzung schließt die Auswirkung der von Orion erworbenen Assets über fünf Monate (August bis Dezember) ein.

Für unsere Prognose 2017 wurden Silber- und Bargeld-Royalties zu GEOs umgewandelt unter Verwendung folgender Rohstoffpreise: US$ 1.250 pro Unze Gold, US$ 18 pro Unze Silber und US$116 pro Karat für Diamanten sowie eines Wechselkurses (US$/Can$) von 1,30.

Non-IFRS-Leistungsmaßstäbe

Das Unternehmen hat zur Ergänzung seiner Bilanz bestimmte Non-IFRS-Leistungsmaßstäbe eingeschlossen einschließlich bereinigte Gewinne, bereinigte Gewinne pro Aktie und Unzen Goldäquivalent, die gemäß IFRS präsentiert werden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Maßstäbe zusammen mit den Kennzahlen, die gemäß der International Financial Reporting Standards (IFRS) zusammengestellt werden, den Investoren eine verbesserte Fähigkeit bieten, die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Non-IFRS-Kennzahlen haben keine, laut IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung. Folglich könnten sie nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar sein, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Diese Daten sind dazu gedacht, zusätzliche Informationen zu bieten und sollten nicht alleinstehend oder als ein Ersatz für die Leistungskennzahlen betrachtet werden, die im Einklang mit IFRS erstellt wurden.

Zur Bestimmung der Rechnungsmethode hat das Unternehmen im ersten Quartal 2016 ähnliche bereinigte Gewinnberechnungen seiner Mitbewerber geprüft. Nach dieser Prüfung hat das Unternehmen entschieden, die Wechselkursgewinne und Verluste aus den bereinigten Gewinnen und bereinigten Gewinnen pro Aktie auszuschließen, da sie die Betriebsleistung des Unternehmens nicht reflektieren.

Bereinigte Gewinne und bereinigte Gewinne pro Aktie

Bereinigte Gewinne sind definiert als Nettogewinne (Verluste) für Osiskos Aktionäre abzüglich bestimmter Posten: Wechselkursgewinn (Verlust), Wertminderung der Explorations- und Bewertungsprojekte, Gewinne (Verluste) bei Veräußerung der Explorations- und Bewertungsprojekte, Abschreibung von Liegenschaft und Geräten, nicht realisierter Gewinn (Verlust) bei Investitionen, Wertminderung der Finanz-Assets und Investitionen in Partner,Gewinnanteil (Verlust) der Partner, Aufwand für latente Ertragssteuer und andere außergewöhnliche Posten wie z. B. Transaktionskosten.

Bereinigte Gewinne pro Aktie werden durch Division der bereinigten Gewinne durch die gewichtete Durchschnittszahl der ausstehenden Stammaktien in diesem Zeitraum erhalten.

Drei Monate mit Sechs Monate mit Ende 30. Ende 30. Juni Juni

2017 2016 2017 2016

(in tausend Dollar $ $ $ $ außer Beträge pro Aktie) Nettogewinne 11,043 15,737 15,119 15,677 (Verluste) der

Osisko-Aktionaere

Anpassungen: Wechselkursverlust (G 6,113 (644) 7,528 13,076

ewinn )

Nicht realisierter (14,598) (14,335) (16,622) (19,550)

Gewinn aus Investitionen Verlustanteil der 1,516 1,414 2,961 2,396 Partner Verlust (Gewinn) bei (20) 312 (20) 312 Veräußerung von Explorations- und Bewertungs-Assets

Aufwand für latente E 2,023 4,066 3,744 3,302 rtragssteuer

Transaktionskosten 995 - 1,065 -

Bereinigte Gewinne 7,072 6,550 13,775 15,213

Gewichtete 106,656 106,374 106,617 102,733

Durchschnittszahl der ausstehenden Stammaktien (tausend) Bereinigter Gewinn pr -0.07 -0.06 -0.13 -0.15 o

Aktie

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Nach dem Abschluss des Erwerbs des Orion-Portfolios hält das Unternehmen nun ein auf Nordamerika konzentriertes Portfolio bestehend aus mehr als 130 Lizenzgebühren (Royalties), Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bilden fünf wesentliche Aktiva, einschließlich einer 5-prozentigen NSR-Lizenzbeteiligung an der Mine Canadian Malartic (Kanada), der größten Goldmine Kanadas. Außerdem ist Osisko an verschiedenen börsennotierten Rohstoffunternehmen beteiligt, unter anderem mit 15,7 % an Osisko Mining Inc., mit 14,7 % an Osisko Metals Ltd., mit 13,3 % an Falco Resources Ltd und mit 33,4 % an Barkerville Gold Mines Ltd.

Osiskos Hauptsitz ist 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2, Kanada. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.osiskogr.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, außer Aussagen historischer Fakten, die zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen ansprechen, deren Eintreffen Osisko erwartet einschließlich der Erwartungen des Managements hinsichtlich Osiskos Wachstum, Betriebsergebnisse, zukünftige geschätzte Einnahmen, Notwendigkeiten für zusätzliches Kapital, Mineralvorrats- und Mineralressourcenschätzungen, Produktionsschätzungen, Produktionskosten und Einnahmen, zukünftige Nachfrage nach und Preise von Rohstoffen, Geschäftsaussichten und Möglichkeiten sind zukunftsgerichtete Aussagen. Ferner sind Aussagen (einschließlich Daten in Tabellen) hinsichtlich Vorräte und Ressourcen und Unzen Gold-Äquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie implizierte Bewertungen enthalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen basieren und es keine Garantie gibt, dass diese Schätzungen realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind und werden im Allgemeinen, aber nicht immer, identifiziert durch die Worte erwarten, planen, voraussehen, glauben, beabsichtigen, Projizieren, potenziell, geplant, und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich der Negativform) oder dass Ereignisse oder Konditionen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten einschließlich, ohne Einschränkung, der Leistung von Osiskos Assets, der Realisierung der erwarteten Vorteile durch ihre Investitionen und Transaktionen sowie der Schätzung der Unzen Gold-Äquivalent, die 2017 erhalten werden. Obwohl Osisko glaubt, dass die in diesen vorausschauenden Aussagen aufgeführten auf angemessenen Annahmen basieren, so enthalten solche Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren und sind keine Garantie der zukünftigen Leistung und die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich entsprechend von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich unterscheiden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich unterscheiden können, schließen ein, ohne Einschränkung: Schwankungen der Preise der Rohstoffe welche die Royalties generieren, die im Besitz der Osisko (Gold und Silber) sind; Schwankungen im Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar; behördliche Veränderungen in nationalen und lokalen Regierungen einschließlich Genehmigungsvergabe und Lizenzen sowie Steuerpolitik; Regulierungsrelevante und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in irgendeinem der Länder wo sich Liegenschaften befinden auf welchen Osisko eine Royalty, Stream oder andere Beteiligungen besitzt; Risiken hinsichtlich der Betreiber der Liegenschaften auf welchen Osisko eine Royalty oder Stream hält, Einflüsse makroökonomischer Entwicklungen; Geschäftsmöglichkeiten die für Osisko verfügbar werden oder von Osisko verfolgt werden; die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; Rechtsstreitigkeiten; Besitztitel; Genehmigungs- oder Lizenzstreitigkeiten hinsichtlich der Beteiligungen an irgendwelchen Liegenschaften, wo Osisko eine Royalty oder Beteiligung besitzt; Entwicklungs-, Genehmigungs-, Infrastruktur-, Betriebsprobleme oder technische Schwierigkeiten, Verzögerungen oder ungünstige klimatische Verhältnisse auf einer der Liegenschaften, wo Osisko eine Royalty, Stream oder Beteiligung besitzt; Rate und Zeitpunkt der Produktionsunterschiede von Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen durch Betreiber von Liegenschaften, wo Osisko eine Royalty, Stream oder Beteiligung besitzt; Risiken und Gefahren in Verbindung mit der Exploration, Entwicklung und Bergbau auf irgendeiner der Liegenschaften, wo Osisko eine Royalty, Stream oder Beteiligung besitzt, einschließlich aber nicht begrenzt, auf ungewöhnliche und unerwartete geologische und metallurgische Gegebenheiten, Hangabrisse oder Einstürze, Überflutungen und andere Naturkatastrophen oder Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Annahmen, wovon das Management glaubt, dass sie annehmbar sind, einschließlich ohne Einschränkung; der laufende Betrieb auf Liegenschaften, wo Osisko eine Royalty, Stream oder Beteiligung besitzt, durch die Besitzer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Art die mit früheren Praktiken übereinstimmt; die Genauigkeit der öffentlichen Angaben und Offenlegungen, die von den Besitzern und Betreibern dieser zugrunde liegenden Liegenschaften gemacht werden; keine wesentliche ungünstige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die diesem Asset-Portfolio zugrunde liegen; keine ungünstige Entwicklung hinsichtlich einer jeden signifikanten Liegenschaft, wo Osisko eine Royalty, Stream oder Beteiligung besitzt; die Genauigkeit der öffentlich dargelegten Erwartungen für die Entwicklung der zugrunde liegenden Liegenschaften, die noch nicht in Produktion sind; und das Fehlen jeglicher anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten unterscheiden.

Für weitere Informationen hinsichtlich dieser und anderer Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, siehe Abschnitt mit Titel Risk Factors im jüngsten Jahresbericht der Osisko, eingereicht bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde und verfügbar bei SEDAR (www.sedar.com) unter Osiskos Profil und bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde bei EDGAR, www.sec.gov. Die hier aufgeführten zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren Osiskos Erwartungen zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Pressemitteilung und unterliegen Veränderungen nach diesem Zeitpunkt. Osisko ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf den neuesten Stand zu bringen, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Ansichten, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, außer es ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Osisko Gold Royalties Ltd Consolidated Balance Sheets (Unaudited)

(tabular amounts expressed in thousands of Canadian dollars)

June 30, December 31, 2 20 017 16

$ $

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 348,642 499,249 Short-term investments 1,547 2,100 Accounts receivable 7,139 8,416 Other assets 674 974 358,002 510,739

Non-current assets

Investments in associates 168,813 82,902 Other investments 143,023 108,409 Royalty and stream interests 543,202 494,768 Property and equipment 259 266 Exploration and evaluation 101,800 100,038 Goodwill 111,204 111,204 Deferred income taxes 12,208 7,978 1,438,511 1,416,304

Liabilities

Current liabilities

Accounts payable and accrued 5,829 7,438 liabilities

Dividends payable 4,270 4,266 Derivative financial instruments 10,484 -

Provisions and other liabilities 7,492 4,153 28,075 15,857

Non-current liabilities

Long-term debt 46,236 45,780 Provisions and other liabilities 15,043 12,433

Deferred income taxes 130,855 127,930 220,209 202,000

Equity

Share capital 913,050 908,890 Warrants 30,901 30,901 Contributed surplus 11,756 11,411 Equity component of convertible 3,091 3,091 debenture Accumulated other comprehensive (733) 7,838 income (loss)

Retained earnings 258,544 250,306 Equity attributable to Osisko Gold 1,216,609 1,212,437

Royalties Ltd shareholders Non-controlling interests 1,693 1,867 Total equity 1,218,302 1,214,304 1,438,511 1,416,304 Osisko Gold Royalties Ltd Consolidated Balance Sheets (Unaudited) (tabular amounts expressed in thousands of Canadian dollars) Three months Six months ended ended June 30, June 30, 2017 2016 2017 2016 $ $ $ $

Revenues 18,359 15,792 35,485 31,398

Cost of sales (271) (138) (373) (166) Depletion of royalty (3,675) (2,812) (6,994) (5,834)

and stream interests

Gross profit 14,413 12,842 28,118 25,398

Other operating expenses

General and (6,742) (5,307) (12,897 (9,120) administrative )

Business development (2,698) (2,736) (4,963) (4,822)

Exploration and (42) (373) (84) (695) evaluation Gain (loss) on disposal 20 (312) 20 (312) of exploration and evaluation assets Cost recoveries from 907 663 1,897 1,403 associates Operating income 5,858 4,777 12,091 11,852 Interest income 1,128 766 2,406 1,317 Dividend income - 1,572 - 3,144 Finance costs (984) (960) (1,933) (1,553) Foreign exchange gain (6,125) 643 (7,545) (13,086 (loss) ) Share of loss of (1,516) (1,414) (2,961) (2,396) associates

Other gains, net 14,598 14,335 16,622 19,550 Earnings before income 12,959 19,719 18,680 18,828 taxes

Income tax expense (2,023) (4,066) (3,744) (3,302) Net earnings 10,936 15,653 14,936 15,526

Net earnings (loss) attributable to:

Osisko Gold Royalties 11,043 15,737 15,119 15,677

Ltds shareholders Non-controlling (107) (84) (183) (151) interests Net earnings per share attributable to Osisko Gold Royalties Ltds shareholders Basic 0.10 0.15 0.14 0.15 Diluted 0.10 0.15 0.14 0.15 Osisko Gold Royalties Ltd Consolidated Balance Sheets (Unaudited)

(tabular amounts expressed in thousands of Canadian dollars)

Three months Six months ended ended

June 30, June 30,

2017 2016 2017 2016 $ $ $ $

Operating activities

Net earnings 10,936 15,653 14,936 15,526 Adjustments for:

Share-based compensation 3,669 3,220 6,331 4,779

Depletion and 3,710 2,867 7,062 5,949 amortization Share of loss of 1,516 1,414 2,961 2,396 associates Net loss (gain) on (315) (8,801) 2,283 (8,913) acquisition of investments

Net gain on dilution of (11,976 (2,566) (16,809 (3,219)

investments in ) ) associates Net gain on disposal of (632) - (632) (3,410) investments

Change in fair value of (1,675) (2,968) (1,464) (4,008)

financial assets at fair value through profit and loss Deferred income tax 2,023 4,066 3,744 3,302 expense Loss (gain) on disposal (20) 312 (20) 312 of exploration and evaluation assets Foreign exchange gain 6,113 (644) 7,528 13,076 (loss)

Other 334 400 784 665 Net cash flows provided by 13,683 12,953 26,704 26,455 operating activities

before changes in non-cash working capital items Changes in non-cash 403 2,911 (605) (771) working capital items

Net cash flows provided 14,086 15,864 26,099 25,684 by operating activities

Investing activities Net decrease in 1,000 - 500 100 short-term investments Acquisition of (68,306 (13,291 (131,12 (18,899 investments ) ) 5) ) Proceeds on disposal of 969 7,201 23,481 9,346 investments

Acquisition of royalty (12,500 (20,000 (55,428 (49,500

and stream ) ) ) ) interests Proceeds on sale of - - - 3,630 royalty and stream interests

Property and equipment (17) (33) (61) (80) Exploration and (1,613) (2,261) (371) (5,084)

evaluation, net of tax credits

Net cash flows used in (80,467 (28,384 (163,00 (60,487

investing ) ) 4) ) activities Financing activities Issuance of convertible - - - 50,000 debenture Issuance of common 1,516 1,581 2,385 176,513 shares and warrants Investment from - - 1,292 3,637 non-controlling interests Issue expenses - (249) - (8,009) Financing fees - (12) - (844) Normal course issuer bid purchase of common - - (1,822) - shares

Dividends paid (3,947) (3,962) (8,029) (7,436) Net cash flows provided (2,431) (2,642) (6,174) 213,861

by (used in) financing activities

Increase (decrease) in (68,812 (15,162 (143,07 179,058

cash and cash ) ) 9) equivalents before effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents

Effects of exchange rate (6,113) 644 (7,528) (13,076

changes on cash and ) cash equivalents

Increase (decrease) in (74,925 (14,518 (150,60 165,982

cash and cash ) ) 7) equivalents

Cash and cash 423,567 439,009 499,249 258,509

equivalents - beginning of period

Cash and cash 348,642 424,491 348,642 424,491

equivalents - end of period

